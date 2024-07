Malý okamih a skončil doudieraný a skrvavený. Andrej Kiska poslal po nehode ľuďom silný odkaz

Doudieraný, skrvavený, ale šťastný, že sa nič vážne nestalo, sa zmohol len na jedno: „Ďakujem, Bože.“ Bývalý prezident Andrej Kiska na sociálnych sieťach opísal dramatickú nehodu, po ktorej skončil zranený, no mal veľké šťastie v nešťastí. Pre všetkých má silný odkaz.

Prezident na bicykli

Andrej Kiska je dlhoročným vášnivým cyklistom a keď bol vo funkcii prezidenta priznával, že mu takéto aktivity veľmi chýbali. Ako hlava štátu sa niekoľkokrát zapol do akcie „Do práce na bicykli“, kedy s prilbou na hlave s okuliarmi na nose vyrazil do bratislavských ulíc.

„Milujem jazdu na bicykli. Len neviem, či by sa dalo každý deň v tejto premávke takto chodiť,“ hovoril vtedy Kiska, ktorý vždy považoval bicykel za šikovný dopravný prostriedok, apeloval však na ohľaduplnosť na strane vodičov aj cyklistov.

Zachráni to najdrahšie

Po skončení mandátu mal na cyklistiku opäť viac času a ako teraz priznal, pri dvoch jazdách dopadol veľmi zle.

„Čo sa mi stalo? Do lesnej cesty zasahoval konár vo výške hlavy. Vôbec som si ho nevšimol a samozrejme som ho trafil. Riadna šupa! Vďaka za prilbu! Keby som ju nemal, dopadol by som horšie ako na fotke. Konár sa po prilbe zošuchol, oškrel mi tvár a roztrhol bundu. Stačí chvíľa nepozornosti, zlé svetlo, skrátka čokoľvek a nešťastie sa stane rýchlo. Ten kúsok plastu a peny neváži ani nestojí veľa. Avšak zachráni to najdrahšie – váš život,“ písal minulý rok v októbri Kiska, ktorému prilba zachránila život aj teraz. Ak by ju nemal, vraj by to skončilo veľmi zle.