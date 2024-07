Chce chrániť svoje dievčatko, no jemu sa už zapaľujú lýtka. Z búrliváka Sagvana Tofiho je svedomitý otec

Začínajú okolo nej krúžiť nápadníci a jej sa zapaľujú lýtka, priznáva herec a spevák Sagvan Tofi, keď hovorí o svojej štrnásťročnej dcére Satine. Má ju s dlhoročnou partnerkou Alenou. Tofi sa nikdy netajil svojím niekdajším vzťahom k alkoholu, večierkom i hazardu, takže vie, o čom hovorí, keď má obavy o svoje dievčatko.

Sagvan Tofi sa netají svojou divokou minulosťou. Foto: Instagram @sagvantofi

„Dosiahla vek, keď mi pripomína mňa, takže jej nemôžem nadávať, skúšam jej len dohovárať,“ priznal Tofi pre eXtra.cz. „Snažím sa ju tolerovať, pretože vidím seba. Gény sa, holt, nezaprú,“ poznamenal.

Nemal ani na polievku

Súťaživosť a chuť niečo risknúť a vyhrať má podľa jeho slov v sebe každý. „Kedysi som chodil do kasína a mal som veľké výkyvy. Boli časy, keď som veľa vyhrával, ale tiež prehrával a nemal som ani na polievku. To je už ale veľmi dávno,“ zaspomínal si takmer 60-ročný rodák z Prahy, ktorý už dnes žije vcelku usporiadaný život. „Teraz sa to zmenilo, pretože mám rodinu a zodpovednosť,“ vyznal sa.

No práve preto, že dobre pozná sám seba, začína byť zo svojej malej princeznej veľmi nervózny. Stačí mu, že sa okolo nej sem-tam točia nápadníci a ona na nich reaguje. „Dcére sa zapaľujú lýtka,“ prezradil ustráchaný otecko, ktorý sa z všetkých síl snaží odvádzať jej pozornosť inam.

„Snažím sa, aby športovala a hrala divadlo. Podľa mňa by mala mať dobrú prípravu v škole, veľa športovať a mať rada len otecka,“ zasmial sa Sagvan pre eXtra.cz. Svojej malej Satine by podľa vlastných slov chcel ukázať hlavne jedno.