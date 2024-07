Psychologička Lenka Vavro: Pred dovolenkou si vyberte ešte deň voľna a vyhnite sa jednej veci

Horúce leto, prázdniny v plnom prúde, plné letiská a diaľnice. Všetko sa dnes točí okolo našich voľných dní. Zamysleli ste sa však nad tým, či ste si vybrali správnu dovolenku a či viete dobre oddychovať? Zopár aktuálnych a užitočných rád ponúka psychologička Lenka Vavro, s ktorou sa pre DOBRÉ NOVINY zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore sa dozviete: aké dôležité sú pre deti prázdniny u starých rodičov,

či je vhodné dovolenkovať už počas školského roka,

ako si naplánovať dovolenku, na ktorej si efektívne oddýchnete,

prečo by sme počas dovolenky mali byť menej online,

či je lepšie dovolenkovať viackrát počas víkendov alebo ísť na dlhú dovolenku.

Na internete si dnes môžeme prečítať desiatky rád, ako správne oddychovať. Dá sa však, z pohľadu psychológa, nájsť jeden univerzálny a dobre fungujúci model pre všetkých?

Univerzálne rady určite nefungujú ani v prípade dovoleniek. Každý sme iný a asi by sme ťažko našli jeden spôsob, ktorý by vyhovoval všetkým. Niekto si oddýchne v prírode, iný pri mori, niekto si nevie predstaviť dovolenku bez dobrodružstva a zábavy, iný vyhľadáva ticho a pokoj.

Myslím si však, že pre všetkých platí jedno dôležité pravidlo – musíme vedieť, aká dovolenka je ideálna pre mňa. Treba sa naučiť, vybrať si pre seba to správne miesto a program, pri ktorom sa dokážeme naozaj dobre uvoľniť a zrelaxovať. Takže krásna dovolenka sa začína už pri jej plánovaní!

Aké je podľa Vás základné východisko pre dovolenku, počas ktorej si dokonalo vyvetráme hlavu, naberieme nové sily a vrátime sa domov s novým elánom a dobrou náladou?

Z viacerých odborných prieskumov vychádza, že je potrebné dovolenkovať minimálne 7 až 8 dní za sebou. Pritom sa odporúča urobiť si, ak to ide, aspoň jeden deň voľna aj pred samotným odchodom. Pomôže nám to troška ubrať plyn a začať prepínať z pracovného režimu na dovolenkový.

Lenka Vavro. Foto: Archív LV

Zároveň sa tak môžeme vyhnúť aj hektickému odchodu, baleniu na poslednú chvíľu, ktoré dokáže niektorých ľudí poriadne vystresovať. No a rovnako prospešné je, ak si aj po dovolenke môžeme dovoliť ešte aspoň jeden voľný deň a počas neho prepnúť zasa naspäť, do bežného života. Bežať z letiska rovno do práce, nie je najšťastnejšie riešenie.

Je dobrý oddych nevyhnutne spojený s cestovaním?

Čaro oddychu nespočíva v hodnote dovolenky, teda v jej cenovej náročnosti, ani vo vzdialenosti od domova. Viac závisí od toho, ako vieme oddychovať, ako sa dokážeme vnútorne nastaviť na pocit dovolenky a vychutnať si voľné dni. Dokonalý relax môžeme zažiť aj na jazere, ku ktorému sa dostaneme za pár minút na bicykli, ale pokojne aj doma na terase s knižkou v ruke.

Podľa niektorých prieskumov dovolenky prinášajú mnohým ľuďom stres. Kde robíme chybu, keď si po návrate povieme, že sme rovnako unavení ako pred odchodom?