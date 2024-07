FOTO: Milovali ho aj McCartney a Sting. Nič podobné ako legendárny Concorde sme tu už nemali

Concorde, dlhodobo prevádzkované jediné nadzvukové dopravné lietadlo na svete, prevážalo 27 rokov nezriedka aj prominentných pasažierov. Odvtedy, ako sa legendárne lietadlo, ktoré svetové celebrity využívali ako „transatlantický taxík“, vydalo na svoj posledný let, ubehli už viac ako dve dekády. Concorde vyradili nielen vysoké náklady na prevádzku, ktoré prevyšovali zisky leteckej spoločnosti, ale dopomohla k tomu aj tragická nehoda, od ktorej dnes uplynulo 24 rokov.

Concorde spoločnosti British Airways v roku 1986. Foto: Wikipedia/Eduard Marmet

Historický míľnik

Významný vplyv na rozvoj dopravného letectva mali dva míľniky v histórii vývoja prúdových lietadiel. Prvým bol let veľkokapacitného lietadla Boeing 747, známeho ako Jumbo-jet, ktorý sa uskutočnil 9. februára 1969. Druhým prelomom bol práve prvý let nadzvukového dopravného lietadla britsko-francúzskej konštrukcie Concorde z 2. marca 1969.

Do pravidelnej leteckej prevádzky zaradili Concorde 21. januára 1976. Legendárny Concorde využívali spoločnosti British Airways a Air France. Posledný let absolvoval Concorde 24. októbra 2003, keď letel z New Yorku a na londýnskom letisku Heathrow pristál s prominentnými cestujúcimi spoločnosti Brtitish Airways. Francúzska spoločnosť Air France používala Concorde do 31. mája 2003.

Elegantná konštrukcia

Legendárne nadzvukové lietadlo bolo spoločným projektom Francúzska a Spojeného kráľovstva a začalo sa vyvíjať na základe dohody oboch krajín z roku 1962. Podobné lietadlo paralelne vyvíjali v tej istej dobe aj v Sovietskom zväze. Tupolev Tu-144, ktorý svoj prvý skúšobný let absolvoval 31. decembra 1968, bol v pravidelnej prevádzke pre osobnú a neskôr len pre nákladnú dopravu kratšie, v rokoch 1975 - 1983.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.