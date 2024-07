Chcel poraziť smrť, dokázal transplantovať hlavu. Čo som to urobil, hovoril geniálny chirurg po zákroku

Mnoho ľudí proti jeho práci protestovalo. On sám bol presvedčený, že jeho činnosť je božím dielom.

„White, vy by ste mali byť mozgovým chirurgom,“ povedal učiteľ biológie žiakovi, ktorému sa podarilo odstrániť žabiu lebku bez toho, aby sa čo i len dotkol mozgu a poškodil ho. Robert White mal ruku presnú ako stroj. O pár rokov neskôr sa práve z tohto žiaka stal jeden z najuznávanejších neurochirurgov na svete. Za svoju prácu bol viackrát nominovaný na Nobelovu cenu, vykonal viac ako 10-tisíc operácií a jednou z nich bola aj prvá úspešná transplantácia hlavy.

Chcel zachrániť Hawkinga

Robert White mal byť dokonca človekom, ktorý zachráni paralyzovaného vedca Stephena Hawkinga. Mozgom bol doslova posadnutý. Za konečnú pre človeka považoval až moment, keď mu prestane fungovať. Inú príčinu smrti si nechcel pripustiť a transplantácia hlavy do zdravého tela mala byť riešením pre mnoho úmrtí.

Foto: Saint Thomas Edu

White v roku 1971 po prvý raz úspešne transplantoval hlavu opice na telo druhej. Mnoho ľudí sa pozastavovalo nad tým, že urobiť to isté s ľudskou hlavou jednoducho nemôže plánovať, ale on to plánoval. White nebol šialený vedec, ktorý napodobňoval pokusy doktora Frankensteina, v prvom rade bol neurochirurg. Smrť a zbytočné utrpenie videl na dennom poriadku.

Záchrana duše človeka

Celé dni trávil na nemocničnej traumatológii a snažil sa zachraňovať životy. Nebolo nič nezvyčajné, keď po autonehode držal mozog pacienta v ruke. Videl, ako deti zomierajú na rakovinu, tínedžerov, ktorí sa stali obeťami nezodpovedných podnapitých vodičov. Na operačnom stole mu zomrel jeden z jeho priateľov. Všetky tieto životy túžil zachrániť. Mozog znamená život. Kým stále vysielal signály, dovtedy je dôvod na jeho záchranu. Transplantácia mala zachrániť aj dušu človeka.