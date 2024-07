Keď si zapálila, bolo to na rozchod. Andrea a Štefan Šprochovci si svoje manželstvo tvrdo odpracovali

Rozvod je len najjednoduchším riešením. Oveľa ťažšie je ísť ďalej spolu, no potom to stojí za to.

„Veril som, že skutočná láska existuje. Tušil som, že to nebude jednoduché. Nestalo sa to hneď, ale bol som trpezlivý a počkal som si na svoju Polovičku. Dala našej láske šancu a sľúbili sme si, že budeme stáť jeden pri druhom celý život.“ Takto krásne popísal 17 rokov svojho manželstva markizák Štefan Šprocha a adresoval to svojej manželke, obľúbenej redaktorke Andrei Šprochovej. Láska z rádia trvá roky, prekonali náhlu stratu bábätka a dokonca aj prekážku, pre ktorú sa takmer rozišli. Dnes ale Šprochovci vedia, že rozvod je len tým najjednoduchším riešením.

Chcel byť ako Brian z Beverly Hills

Andrea ako dieťa nemala konkrétny sen, raz chcela byť lekárkou, potom učiteľkou a ako pravá bifľoška chcela byť aj knihovníčkou. Odmalička ale mala podrezaný jazyk a až rokmi pochopila, že všetko čo robila, smerovala k jej povolaniu redaktorky. Kým u Andrey bola cesta do éteru kľukatá, Štefan Šprocha v tom mal jasno už od detstva.

„Svoju túžbu som spoznal pri sledovaní seriálu Beverly Hills 90210. Zaujal ma Brian, ktorý moderoval v školskom rádiu. Na Slovensku to bolo nevídané, neslýchané,“ spomínal pre MY Žilina na časy, kedy vyskúšal rozhlas na „slovenský spôsob“ po drôte u školníka.

O pár rokov neskôr nakoniec v Žiline privoňal k práci moderátora, keď sa stal súčasťou rádia Frontinus, kde spoznal aj svoju životnú lásku – Andreu.

„Ako čerstvá 18-tka som jedného dňa zatelefonovala do rádia, že chcem pracovať ako moderátorka. Vtedajší programový riaditeľ Jozef Stražovec mi povedal: Ok, tak príďte na nočné vysielanie, pripravte si reláciu medzi druhou a treťou v noci. Ja si to potom vypočujem a dám Vám vedieť. Tak som si pripravila reláciu o cestovaní – o Grécku. A na druhý deň mi zavolal, že ma berie,“ spomínala na svoje moderátorke časy z roku 1998 Andrea, ktorá v práci denne stretávala Štefana, s ktorým nahrávali reklamy. Rada pri ňom sedávala, dostával ju svojím hlasom, no láska z toho dlho nebola.

Dôležité číslo 21

Chodiť spolu začali až o šesť rokov neskôr a z oboch sa stali úspešní markizáci. Hoci im vraj v práci ponorková choroba nehrozila, Števo priznal, že mal veľké šťastie, že Andrea súhlasila so svadbou. Žiadosť o ruku premyslel do detailov.