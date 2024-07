Na potraviny minú mesačne aj dve tisícky. Život rodičov 16 detí zmenila úprimná otázka od dcérky

Pre niektoré ženy je materstvo hlavným životným poslaním, no mnohodetné rodiny sú v súčasnosti skôr raritou. To však neplatí pre Tiffany Nelsonovú a jej manžela Benjiho. Od momentu, ako uzavreli manželstvo, vedeli, že chcú mať veľkú rodinu. A to doslova. Vychovali 16 detí a do ich rodiny stihli pribudnúť už aj vytúžené vnúčatá.

Život im zmenila dcérkina otázka

„Mali sme štyri vlastné deti vo veku do päť rokov a sedeli sme raz spoločne za stolom. Vonku pršalo, naša v poradí druhá dcérka sa preberala jedlom, keď sme debatovali o vďačnosti, že sa navzájom máme. Keď sa tak dcérka prehrabávala, zrazu smutne povedala – a čo všetky tie ostatné deti, ktoré tam niekde sú a nemajú rodičov?“ prezradila Tiffany v jednom z videí na sociálnych sieťach.

S manželom sa na seba pozreli a bolo rozhodnuté. Tiffany mala len 24 rokov a doma štyri deti do päť rokov, keď sa dohodli na prvej adopcii. Už v tom čase však vedeli, že to ani zďaleka nie je poslednýkrát, čo dajú nejakému dieťatku nový domov. A tak rodine zrazu po dome pobehovalo 16 detí. „Vždy sa nás pýtajú, či sú všetky naše. Sedem je biologických a deväť adoptovaných, takže áno – všetky sú naše. Milujeme každé z našich 16 detí,“ dodala v rozhovore pre The Sun.

Šesť nákupných vozíkov a tri chladničky

Rodina sa preslávila aj mimo rodnej Ameriky a videá o tom, ako sa im žije pod jednou strechou, roky sprostredkovávajú aj na svojom YouTube kanáli, kde majú takmer 3,5 milióna odberateľov. Do tvorby videí sa pritom s radosťou zapájajú všetci členovia početnej rodiny.