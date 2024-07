Túžia iba po tom, aby mohla objať svojho synčeka. S mladou mamičkou Juliánou sa osud škaredo pohral

Na narodenie vytúženého synčeka sa veľmi tešila, ale to, ako rastie a vyvíja, sledovať nemôže. Mamička Juliána mala svojho Martinka v náručí naposledy, keď nemal ešte ani rok, no potom sa stalo niečo, čo nečakal nik - upadla do bdelej kómy. A aby dostala nádej na lepší život a šancu znovu objať jej chlapčeka, potrebuje pomoc dobrých ľudí.

Bdelá kóma

Rodine s bábätkom sa zmenil vo februári 2021. Juliána mala krátko po druhej plánovanej operácii srdca. Išlo o implantáciu umelej aortálnej chlopne. Krátko po prepustení domov si jej manžel Lukáš všimol, že Juliána asi prestala dýchať a snažil sa urobiť všetko pre jej záchranu. Oživiť sa ju podarilo až privolanej sanitke.

Foto: Donio.sk

„Juliánu odviezli do Fakultnej nemocnice v Prešove, viackrát ju resuscitovali, jej zdravotný stav sa zhoršoval, nedal sa stabilizovať. Následkom toho, Juliána upadla do bdelej kómy,“ uvádza rodina na stránke Ľudia ľuďom. Manžel Lukáš sa stal odrazu mamou aj otcom zároveň, ostal na materskej a rodičovskej dovolenke.

Usmialo sa na nich šťastie

Žiaľ, Juliánin zdravotný stav sa zlepšuje iba veľmi pomaly. Po prepustení z nemocnice dýchala len pomocou tracheostomie a vyžadovala si odbornú starostlivosť. Istý čas dokonca strávila aj v hospici. Potom začala rodina riešiť a hľadať rehabilitačné strediská a centrá na Slovensku i v zahraničí, ktoré vedia pomôcť pacientom v bdelej kóme. Vtedy mali šťastie a nešťastie zároveň.