To je ten mladý, čo si ho vydržuje, šepkali si ľudia. Zora Kolínska na Kukurovi milovala jeho drzé oči

„Zorka mala najkrajšie nohy, aké som poznal,“ hovoril so zasneným pohľadom Marián Labuda starší. Legendárna speváčka a herečka Zora Kolínska bola nielen krásna a talentovaná, ale sčítaná, pracovitá a sebestačná, žena, na ktorej mohli muži nechať oči. Písali o nej, že v živote mala troch mušketierov - Milana Lasicu, Juraja Kukuru a gynekológa Igora, ktorého si zobrala až krátko pred smrťou. Podľa jej brata bol ale pre ňu ideálny iba jeden z týchto mužov.

Zora Kolínska. Foto: TASR

Po smrti mamy musela dospieť

Jej rodičia boli z Prahy, no Slovensko si zamilovali natoľko, že sa nakoniec usadili na Liptove. Zora Kolínska sa narodila do rodiny stavbára a učiteľky, ktorá bola tou najlepšou mamou, výbornou kuchárkou a dobrým človekom. A bola to práve ona, ktorá obe svoje deti, dcérku Zorku aj o rok staršieho syna Ctibora, nosila do pražských divadiel. Zora bola ešte len malým dievčaťom, keď sa zamilovala do herectva a stala sa hviezdou na každej besiedke v škole aj v škôlke. Idylické detstvo však jedného dňa prerušila tragédia, po ktorej musela Zora veľmi skoro dospieť.

Zora Kolínska s mamou. Foto: Reprofoto RTVS - Radosť zo života

Mala osem rokov, keď jej milovaná mamička zomrela pri autonehode. „Viezli sme sa v aute. Otec šoféroval, ja som sedel vedľa neho, Zora s mamou vzadu. Pred Spišským Podhradím vyletelo oproti nám auto. Bol to čelný náraz a vodič bol opitý. Zranená nebola len Zora. Naša mama po dvoch hodinách v nemocnici zomrela. Mala 41 rokov, otec o rok viac,“ spomínal pre Nový Čas Ctibor Kolínsky, ktorý priznal, že zvykať si na život bez mamy bolo ťažké.

Štyri roky sa pretĺkali, ako vedeli a oboch súrodencov to naučilo veľkej samostatnosti. Keď si ich otec našiel novú partnerku, učiteľku, ktorú ešte aj doma museli volať súdružka, doma sa dlho neohriali. Ctibor odišiel do Bratislavy študovať stavebné inžinierstvo a Zora si išla splniť svoj najväčší sen – stať sa herečkou.

Zora Kolínska s bratom. Foto: Reprofoto RTVS - Radosť zo života

Vysoký chudý Lasica s dlhým nosom

Bola mladá, sebavedomá a koketná študentka, okolo ktorej sa motali mnohí nápadníci. Na chodbách školy sa do Zory Kolínskej jedného dňa zamiloval Josef Abrhám, no nebol sám, pretože do mladej herečky sa v tom čase zahľadel aj Milan Lasica. Na tom ale spočiatku nevidela nič zaujímavé „Dvoril Zorke veľmi dlho. Ona ho najprv nepovažovala za zvlášť príťažlivého. Vysoký, chudý, s dlhým nosom... Zora si totiž mala z čoho vyberať,“ uviedol neskôr jej brat, ktorý tvrdil, že Lasica bol pre ňu ideálny muž. Osud to ale zariadil inak.