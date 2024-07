Počas služby zachraňovali chrbticu trom deťom. Lekári bijú na poplach, rodičom posielajú dôležitý odkaz

Vyzerá to ako zábava, no aj jediný skok môže poznamenať celý váš život. Ľudí, ktorých skákanie hlavičiek do bazéna pripútalo k invalidnému vozíku, každým rokom pribúda a aj keď lekári robia čo je v ich silách, na operačných stoloch čoraz častejšie zachraňujú malé deti. Rodičom po náročnej sérii operácií posielajú dôležitý odkaz.

„Uvoľnená atmosféra až do spodného prádla spoteného neurochirurgického tímu na Národný ústav detských chorôb o druhej v noci po tom ako sme v priebehu 13 hodín zrealizovali tri akútne operácie detí s letnými úrazmi chrbtice," píše neurochirurg Benedikt Trnovec z Národného ústavu detských chorôb pri fotografii po náročnej nočnej službe.

Na plážových kúpaliskách je skákanie často zakázané, no pri bazénoch na záhradách by mal mať posledné slovo rodič. A práve dva zo spomínaných prípadov boli zlomeniny krčnej chrbtice následkom úderu hlavy o dno záhradného bazéna. „Všetky úrazy mali potenciál do smrti invalidizovať našich detských pacientov, našťastie to najhoršie je v ich prípade zažehnané," uviedol lekár.

Rodičom však pripomenul, že netreba mať úzkostné myšlienky, stačí myslieť len na jedno jediné. „Tak ako nedovolíte svojmu dieťaťu ísť na lyže alebo bicykel bez helmy, tak isto mu nedovoľte skákať do vody hlavou napred,“ dodal v statuse.