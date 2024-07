Manželka sa uistila, aby bol dokonalý. Nedeľný rodinný obed podľa Ondreja Kandráča zvládne hocikto

So sláčikom v ruke dokáže divy, no keď ho vymení za varechu, stratí všetku smelosť. Ondrej Kandráč priznal, že v kuchyni je paňou jeho manželka, no aj tak sa rozhodol objaviť svoje skryté vlohy a pripraviť pre svoju rodinku nedeľný obed. Recept na cestoviny s lososom môže teraz inšpirovať každého kuchára, ktorý chce potešiť svojich blízkych.

Variť môže každý

„Moja mama bola celý život vedúca školskej jedálne a napriek tomu ma nikdy nenaučila variť. Ktovie prečo?“ čuduje sa slovenský umelec vo videu pre Nový Čas, kde predstavil rodinný recept, ktorý spĺňa všetky atribúty zdravého životného štýlu. A aby to dopadlo dobre, profesionálny dozor robila práve jeho milovaná Erika.

Sám Ondrej Kandráč hovorí, že každý je nadaný na niečo iné, preto často žasne nad tým, čo dokáže jeho manželka v kuchyni. Tentokrát však nezostal však iba pri nemom úžase a spolu s chutným receptom na lososové cestoviny venoval aj radu všetkým, ktorí bojujú s rovnakým nedostatkom kulinárskeho nadania. „Som naozaj nešikovný kuchár, no dôležitá je chuť, entuziazmus a radosť z varenia,“ radí.

Recept na cestoviny podľa Ondreja Kandráča: