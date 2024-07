Výzvy, o ktorých nikto nehovorí. Ženatí muži priznali, ktoré veci sú na manželstve najťažšie

Manželstvo je jedným z najvýznamnejších rozhodnutí, ktoré môžeme v živote urobiť. A aj keď máte po svojom boku milujúceho partnera, roky v manželstve môžu priniesť rôzne výzvy. Na portáli BuzzFeed sa tentokrát opýtali mužov, čo je podľa nich v manželstve to najťažšie a nikto o tom nehovorí. Mnohí chlapi odpovedali veľmi úprimne a ďalší potom priznali, že sa v ich odpovediach našli a ďakovali im, že sa vďaka ich spovedi necítia sami. Toto sú tie najzaujímavejšie spovede.

Osoba, ktorú si vezmete, sa bude meniť

„My sme zobratí 25 rokov. Osoba, ktorú si vezmete, sa bude meniť v každej etape života a vy si musíte odpustiť svoje sebectvo a zakaždým sa znovu zamilujete. A vy sa zmeníte tiež a musíte nájsť nové spôsoby, aby sa do vás ten druhý opäť zamiloval. Je to veľmi ťažké, pretože vám bude chýbať osoba, ktorou ste boli, napríklad pred deťmi alebo pred menopauzou. Ale ak budete na tom pracovať, budete mať otvorenú myseľ, pravdepodobne sa vám budú páčiť aj vaše nové verzie.“

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Manželstvo je práca na každý deň

„Zapamätajte si nádherné časy, budú pre vás veľmi vzácne, ak stratíte svoju manželku tak ako ja. Pravda o manželstve? Je to každý deň tvrdá práca, musíte sa toho držať, nevzdávať sa a nepremýšľať len o sebe. Miloval som svoju ženu a som si istý, že aj ona ma milovala, hoci boli dni, kedy som si istý, že ma chcela zabiť. Ale to pochopia iba zobratí ľudia. Tridsaťosem rokov nám to fungovalo, pretože sme každý deň vynaložili pevné úsilie.“

Foto: Freepik

Málo času pre seba

„Najťažšou vecou pre mňa bol nedostatok času pre seba. Som introvert a potrebujem čas na regeneráciu po dni strávenom okolo ľudí. Keď sme zrazu mali deti, tento voľný čas sme venovali iba im a verte mi, že aj čas, keď budete napríklad cestovať za prácou, sa zmení na veľmi potrebný čas, kedy budete aspoň na chvíľu osamote. Keď som doma, snažím sa nájsť chvíle pre seba, ale nie je ich veľa. Ako otec a manžel sa snažím byť čo najprítomnejší v rodine, aj keď ma to niekedy vyčerpáva.“