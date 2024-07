Nechápem to, hovoril o náhlej smrti osudovej ženy. Micka Jaggera zmenila až baletka Melanie a malý synček

Celkom 62 rokov života venoval Mick Jagger jednej skupine, dnes najstaršej aktívnej kapele Rolling Stones. Vznikli šťastnou náhodou, keď sa po rokoch bez kontaktu náhodou stretol s Keithom Richardsom na vlakovej stanici. Rockovú legendu sprevádza celý život povesť búrliváka a sukničkára, no zdá sa, že v posledných rokoch našiel vďaka mladšej partnerke Melanii a synčekovi Deverauxovi šťastie. Predtým však musel prekonať mimoriadne veľkú tragédiu.

Legenda svetového rocku, sir Michael Philip Jagger, 26. júla oslavuje 81 rokov.

Mick Jagger v roku 1982. Foto: Wikipedia/Nationaal Archief

Chceli, aby bol telocvikárom

Narodil sa v Dartforde 26. júla 1943 do rodiny učiteľa telocviku a kaderníčky. Rodičia verili, že bude nasledovať otcovu dráhu, Mick Jagger však už od mala rád spieval. Bol členom cirkevného zboru a s obľubou počúval spevákov v rádiu. Po strednej škole v Dartforde študoval ekonómiu na London School of Economics.

V roku 1959 mali s kamarátom Dickom Taylorom skupinu Little Boy Blue & The Blue Boys a Mick do nej priviedol aj Keitha Richardsa. V roku 1960 založil Alexis Korner prvú britskú bluesovú skupinu Blues Incorporated, v ktorej si Mick Jagger príležitostne zaspieval.

Rolling Stones vznikli náhodou

Nápad založiť dnes už legendárnu skupinu Rolling Stones vznikol vo vlaku. Pri cestovaní do Londýna v roku 1961 sa Mick Jagger náhodou stretol s Keithom Richardsom. Počas spoločného rozhovoru zistili, že obaja uznávajú rhythm & blues a chceli by založiť skupinu. Nasledovalo stretnutie s dvojicou Brian Jones a Dick Taylor, pribudol klávesák Ian Stewart a bubeník Mick Avory.

V apríli 1962 začali skúšať a oficiálne sa predstavili na prvom vystúpení 12. júla toho istého roku v známom londýnskom hudobnom klube Marquee. Dicka Taylora vymenil 7. decembra 1962 basový gitarista Bill Wyman, za bicie nástroje sa 14. januára 1963 posadil Charlie Watts.