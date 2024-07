Slováci jej nepovedia inak ako anjel. Sestrička Mária nezištne pomáha dovolenkárom v Turecku, stačí zavolať

Aj keď by letná dovolenka mala byť predovšetkým o bezstarostnom oddychu, rôzne nástrahy na nás číhajú na každom kroku. Slovenských dovolenkárov v zahraničí najčastejšie trápia zdravotné problémy, no bez znalosti miestnych pomerov a jazyka to môže byť nielen náročné, ale aj finančne nákladné. V Turecku sa však už roky môžu oprieť o sestričku Máriu, ktorej rodáci zo Slovenska nepovedia inak ako anjel.

Aj keď má práce nad hlavu

„Volám sa Mária Tuncer, žijem v Turecku. A pracujem v Turecku ako sestrička. Ak by ste mali počas vašej dovolenky v Turecku zdravotné problémy, stačí zavolať. Môžem zabezpečiť ošetrenie v oblasti od Kemeru po Alanyu," píše na sociálnej sieti žena, ktorá rodákom zo Slovenska v cudzej krajine pomáha zadarmo, len v rámci ľudskej spolupatričnosti.

„Stačí len zavolať. Ľudia by si mali pomáhať," dodáva žena, ktorá pomoc neodmietne ani v momentoch, kedy má svojej práce stále nad hlavu. „Celý čas nás sprevádzala a trpezlivo vysvetľovala liečbu, napriek tomu, že bola v jednom pracovnom kolotoči. Telefóny jej neustále vyzváňali - neboli sme jediní, čo sme potrebovali pomoc," opisuje svoju skúsenosť s Máriou Dadka, ktorá si pomoc v cudzej krajine nevedela vynachváliť. „Sestrička Mária je anjel," pridáva sa Alžbetka.

Sanitka, tlmočenie aj prevoz

Podľa ďalších milých správ zdravotná sestra turistom už neraz pomohla so zavolaním sanitky priamo pred hotel, s tlmočením v tureckej nemocnici, s komunikáciou so zdravotným personálom či dokonca s prevozom na Slovensko.

Obetavú sestričku si nevie vynachváliť ani pán Miroslav, ktorého manželka dostala v Turecku silné kŕče do nôh a ešte k tomu trpela aj vysokým krvným tlakom.

Nebojte sa požiadať o pomoc