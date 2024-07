Renáta Názlerová: Nie som štíhla, ale slnko svieti na všetkých. Dvojdielne plavky môže hrdo nosiť každá žena

„Keď máte veľkú tmavookú a tmavovlasú mamu a veľkého tmavovlasého a tmavookého otca, nemôže z toho vyjsť krehká modrooká blondína. (Smiech) Dostala som teda do vienka to, čo som dostala,“ hovorila pre Postoj Renáta Názlerová, ktorej na ceste k sebavedomiu pomohli najmä rodičia. Práve oni ju naučili, aby si uvedomovala svoje kvality, vybudovala si rešpekt a to teraz učí aj svojich sledovateľov na sociálnych sieťach. Počas leta napríklad všetkým odkazuje, že dvojdielne plavky nie sú len pre štíhle dámy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/renata.nazlerova.officialna.stranka/posts/pfbid026gLS19HGsTPoLS7mKnHBfqvSAJU9wsmi8UKLd9ioRmgvuZpX4uCZd9FqGMPCDJ1Jl

Má sa rada aj s nedostatkami

Bývalú televíznu sudkyňu teraz mnohí kritizujú za to, že hovorí o sebaláske a zároveň chudne. To, že šíri povedomie sebaprijatí a chce pre seba niečo urobiť, sa ale podľa nej nevylučuje.

„Pomerne častá výčitka na moju adresu znie: celý čas tvrdila, že sa má rada, aj keď je tučná a ešte nabádala aj iné tučné ženy, že nech sa majú rady také, aké sú. A teraz chudne? Tá podstata je v tom, že mať sa rád, je absolútne základný predpoklad toho, aby sme mohli mať radi druhých ľudí, aby sme mohli vytvárať harmonické vzťahy. Keď niekto nemá lásku k sebe, ako môže mať lásku k iným? Dáva vám to zmysel? Mne teda hlboký,“ priznala Renáta Nazlerová, ktorá vysvetlila, že ona si sebalásku nespájala len s nejakými fyzickými parametrami tela.

„Mať sa rád neznamená mať sa rád len vtedy, keď som pekný podľa noriem, ktoré nastavila spoločnosť. Mať sa rád je o sebaúcte, láskavosti k sebe a schopnosťami mať sa rád aj so svojimi nedostatkami,“ vysvetlila s tým, že ona sama začala uvažovať nad chudnutím v čase menopauzy, s ktorou súvisia hormonálne zmeny a výkyvy váhy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/renata.nazlerova.officialna.stranka/posts/pfbid0tCASdFdirF8S22smrNrxxZxtAiG8qGwDR9mznHAGDPKP4x4e1pJrJaQ4C7WAYEAGl

Slnko svieti na všetkých rovnako

Na sociálnych sieťach teraz povzbudila všetky ženy, chudnúce i nechudnúce, aby sa nehanbili za svoje telá, obliekli si plavky a užili si leto. Ona sama mala pritom niekedy ukázať sa v plavkách, či dokonca v šatách alebo sukniach. „Moja mamina hovorila, že mám kolená ako kapustné hlavy,“ priznala v jednom zo statusov.