Malá, bež do školy, hneval sa, keď falšovala ospravedlnenky. Spoznajte dievča a mladíka z obľúbenej kapely

Na tejto starej fotke je viacero známych tvárí, no my sa sústreďme na dievčinu v strede a mladíka vpravo hore.

Bola raz jedna štrnásťročná dievčina so speváckym talentom a skupina o čosi starších mladíkov, ktorí ju zobrali do kapely. Tínedžerka sa v kapele dlho neohriala, no počas pôsobenia v nej stihla vymeškať obrovské množstvo hodín.

Keď bol mladík na čele skupiny chorý, ona si sfalšovala ospravedlnenku, len aby mohla skúšať ďalšie piesne. Keď potom dievčina odišla, sa ich cesty na dlhý čas rozišli. Ona začala pôsobiť v inej skupine, oni pokračovali ďalej. Neskôr sa dala na sólovú dráhu, stala sa jednou z najznámejších slovenských speváčok. Podobne sa preslávila aj kapela mladíkov.

Spoznáte speváčku, frontmana kapely a kapelu samotnú?