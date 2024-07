Keď ju opustil manžel, so šiestimi deťmi zostala sama. Janu Oľhovú najviac podporil brat Marián Geišberg

„Nikdy sa nevydám!“ hovorievala herečka Jana Oľhová, keď bola tínedžerkou. Rovnako hovorila, že nikdy nebude mať deti. Všetko sa zmenilo, keď stretla svojho osudového partnera, za ktorého sa vydala a s ktorým mala šesť detí. Jedna z najvýraznejších a najtalentovanejších herečiek nakoniec so šiestimi ratolesťami zostala úplne sama, keď sa jej manžel jedného dňa rozhodol odísť za mladšou. Herečka to vtedy nemala jednoduché a predierať sa musela sama. Veľkou oporou jej bol však brat Marián Geišberg, ktorému vďačila za mnohé.

Foto: TASR

Brat a sestra, nadriadený a podriadená

„Moji bratia ma naučili biť sa so životom. Nie doslovne, ale pripravili ma,“ priznala pre Šarm Jana Oľhová, ktorá sa narodila na Myjave do učiteľskej rodiny. Jedným z jej starších bratov bol Marián Geišberg, najstarším je Peter, ktorý emigroval do Spojených štátov. Ich vzťah bol v detstve taký ako v mnohých súrodeneckých vzťahoch – nadriadený a podriadený.

„Vedúci svorky bol vždy ten starší. Ten, kto tvrdí, že je to nejako ináč, tak klame,“ hovoril kedysi pre SME Marián Geišberg, ktorý najskôr dva roky študoval geológiu, aby sa vyhol vojenčine, a nakoniec sa rozhodol študovať herectvo. To ho podľa jeho slov vždy dráždilo. Práve on inšpiroval svoju o šesť rokov mladšiu sestru k hereckej kariére.

To, že Jana chce byť herečkou, vôbec netušila. Až na gymnáziu, keď pripravovala stužkovú, zistila, že veľmi rada zabáva spolužiakov. Pred prijímacími skúškami na Vysokú školu múzických umení jej mama povedala s úškrnom: „Janka, choď, ale určite ťa nevezmú.“ Paradoxne, zatiaľ čo Mariána na herectvo zobrali až na tretíkrát, ju na prvý raz.

Šesťnásobná mama

Práve na vysokej škole Jana spoznala svojho budúceho manžela, režiséra Matúša Oľhu. Predtým, než ho stretla, si pritom myslela, že deti ani nemá rada. Keď mala 18 rokov, vyhlasovala, že sa nikdy nevydá a nikdy nebude mať deti. Nakoniec ich má šesť.