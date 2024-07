Pokiaľ na obrázku vidíte iba medveďa, mýlite sa. Druhého tvora nájdu do 11 sekúnd len tí najpozornejší

Nejde síce o najťažšiu hádanku, no s touto optickou ilúziou bojujú na internete aj tí najskúsenejší riešitelia. Na obrázku sa totiž nenachádza len jedna hlava. Okrem tej medvedej je na tam skrytá aj tvár muža. Ako uviedol denník The Sun, optická ilúzia vznikla v minulosti ako reklamný trik pre deti - mali nájsť odpoveď a zapojiť sa do súťaže o ceny. Tí najrýchlejší pátrači vraj hádanku vyriešia do 11 sekúnd. Pripravte sa.

Podarí sa vám nájsť skrytú tvár na obrázku?

Hádanka. Foto: Bright Side

Správne riešenie nájdete na ďalšej strane: