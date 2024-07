Vedel, že zomrie. Otec dvojičiek skočil pred rútiaci sa vlak, aby ich zachránil a stal sa najväčším hrdinom

Pre celú krajinu je obrovským hrdinom. Otec dvoch malých dcér obetoval život, aby ich zachránil. Stalo sa to potom, ako sa z nástupišťa zosunul na koľaje kočiar s jeho dvojičkami. Muž neváhal ani sekundu a skočil dolu napriek tomu, že sa k nemu rútil vlak a bola to samovražedná misia.

Zriedkavé ale tragické

Premiér austrálskeho Nového Južného Walesu Chris Minns vzdal hold odvážnemu činu otca, uvádza The Guardian. „Prešiel do rodičovského módu a snažil sa zachrániť svoje dve malé dcéry. Pritom ho to stálo život,“ opísal udalosť policajný inšpektor Paul Dunstan.

Vlak na danej stanici žiaľ nemal zastaviť a tragédii sa nepodarilo predísť. „Takéto incidenty sú neuveriteľne zriedkavé, ale je jasné, že ich následky sú absolútne tragické,“ povedal ďalej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1005404754648243

Dievčatko prežilo