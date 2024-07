Meteorologička Miriam Jarošová: Okrem tornáda môže u nás spôsobiť veľké škody aj bosorka

Stupnice na teplomeroch v ten deň ukazovali hodnoty okolo 35 stupňov Celzia a ani v priestoroch s klímou sa nedýchalo práve najlepšie. Bolo len pár dní po tom, čo sa kvôli extrémnej búrke predčasne skončil festival Pohoda a čo v Monkovej doline počas silnej búrky s prudkým lejakom prišli o život dve turistky. O súčasnom počasí i o tom, na čo by sme sa mali pripravovať, sa s moderátorkou počasia Miriam Jarošovou pre DOBRÉ NOVINY zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore sa dozviete: aké letá sú typické pre naše zemepisné šírky;

kedy je už neskoro ísť do hôr;

či sa niekedy nadobro zbavíme saharského piesku;

ako účinkovanie pred kamerami ovplyvnilo jej odbornú prácu.

Zdá sa, že letá sú stále extrémnejšie a neznesiteľnejšie. Čo sa deje s počasím z pohľadu meteorológov?

K tejto vašej otázke len malá poznámka: Skutočne máte pocit, že počasie je pre ľudí stále nepríjemnejšie? Tak to vám musím povedať, že ste jedna z mála, čo to pripúšťa. Ja sa veľmi často stretávam práve s opačným názorom, že konečne je leto také, aké má byť.

A Vy im dávate za pravdu?

To určite nie, pre mňa, osobne, je ideálnych 25-27 stupňov. A pokiaľ ide o odborný pohľad, podľa dlhodobých pozorovaní, je pre naše územie typické leto s dennými teplotami niekde medzi 24 stupňami v severnejších regiónoch až 30 v najjužnejších oblastiach, s popoludňajšou kopovitou oblačnosťou a občasnými prehánkami a búrkami. To, čo prežívame momentálne, určite nie je leto typické pre naše zemepisné šírky.

Čo sa to teda z odborného pohľadu meteorológov deje?

Deje sa presne to, na čo klimatológovia poukazovali už v 90. rokoch. Že s otepľovaním atmosféry sa v nej bude udržiavať aj oveľa viac vodnej pary, ktorá sa potom musí nejakým spôsobom dostať na zem. A že všetky procesy s tým spojené budú stále dynamickejšie, rýchlejšie a nebezpečnejšie. A máme to tu. Pre konkrétnejšiu predstavu, každý jeden stupeň oteplenia znamená o 6-7 percent vodnej pary v atmosfére naviac.

Predpokladá sa, že atmosféra sa bude ešte ďalej otepľovať a viazať ešte viac vodnej pary?

Teraz je veľká snaha, aby tento trend nepokračoval. Odborníci apelujú na predstaviteľov, ktorí majú v rukách prijímanie zákonov a podpisovanie dohôd s dopadom na budúcnosť Zeme i nás všetkých. Avšak na pozadí takýchto snažení sme si všetci vedomí, aký vplyv na životnú úroveň by malo, ak by sme zrazu začali do ovzdušia vypúšťať menej skleníkových plynov, menej znečisťujúcich látok... Znamenalo by to, že sa nebudeme mať tak dobre a pohodlne ako teraz. A úprimne, koľkí z nás si dobrovoľne povedia: Nevadí, že si budem musieť odoprieť niečo zo svojho komfortu a že sa budem mať o niečo horšie?

No v stále väčšom teple a pri extrémnom vyčíňaní počasia sa asi tiež nebudeme cítiť práve najpríjemnejšie...