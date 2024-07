Bol jej stalkerom, ona si ho zobrala za manžela. Slávne osobnosti, ktoré našli šťastie pri svojich fanúšikoch

Väčšina fanúšikov o tom len sníva, no výnimočne sa to aj naozaj odohrá. Niektoré slávne osobnosti nenašli šťastie pri kolegoch hercoch či spevákoch, ale pri svojich veľkých obdivovateľoch. Neraz sa to skončilo aj svadbou.

5. Tom Cruise a Katie Holmes

Herečka ešte počas nakrúcania seriálu Dawsonov svet hovorila kolegom o svojej zamilovanosti do hviezdy Top Gunu, pričom poznamenala, že na stene mala dokonca plagát Toma Cruisa. Potom v roku 2004 povedala magazínu Seventeen, že „vtipkovala, že sa raz za neho vydá.“ Krátko na to sa jej však naozaj želanie splnilo a s Tomom Cruisom začala randiť. Pár sa zasnúbil o niekoľko týždňov neskôr a Katie Holmes v roku 2006 porodila ich dcérku Suri. Napriek Cruisovmu počiatočnému nadšeniu pre svoju manželku sa pár nakoniec v roku 2012 rozviedol.

4. Patrick a Jillian Dempseyovci

Vlasová štylistka celebrít Jillian Fink obdivovala herca Patricka Dempseyho celé tri roky, kým ju konečne pozval von. Ich románik sa začal pomerne rýchlo, ako keby chceli dohnať stratený čas. A tak sa len tri mesiace po prvom rande k sebe presťahovali a v roku 1999 sa potom vzali. Odvtedy sú spolu a aj keď im hrozil rozvod, krízu nakoniec ustáli.

3. Justin a Hailey Bieber

Celá generácia fanúšičiek snívala o tom, že si raz vezmú kanadskú popovú hviezdu. A jednej sa to naozaj podarilo. Skôr než modelka a spevák odštartovali svoj búrlivý románik, bola Hailey Baldwin Justinovou veľkou obdivovateľkou. Raz po jednom z jeho koncertov čakala v zástupe fanúšikov, aby ho pred hotelom zazrela, a nakoniec sa jej s ním aj podarilo osobne stretnúť. V roku 2018 si potom povedali svoje áno a v súčasnosti očakávajú príchod svojho prvého potomka.