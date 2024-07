Keď prišiel o ženu a ročnú dcérku, zrútil sa mu svet. Bidena zachránila Jill, ktorú päťkrát žiadal o ruku

Do Bieleho domu nastúpil ako 78-ročný a stal sa tak najstarším prezidentom v histórii USA. Joe Biden čelil krízam na mnohých frontoch, ľudia pochybovali o jeho fyzickom aj psychickom zdraví a keď sa ešte pridal aj tlak z jeho domovskej strany, rozhodol sa, že sa už nebude usilovať o znovuzvolenie. To, že Biden odstúpil z tohtoročných prezidentských volieb, berú mnohí ako veľké štátnické gesto človeka, ktorý uprednostnil budúcnosť krajiny pred vlastným egom a túžbou po moci. Hovoria o ňom ako o mužovi, ktorý sa stal prezidentom príliš neskoro a ako o človeku, ktorého celý život zoceľovali tragédie. Po tragickej smrti jeho prvej manželky a ročnej dcéry ho zachránili jeho synovia a najmä Jill, ktorá si ho kedysi ani nechcela vziať za muža.

Toto je príbeh najmocnejšieho muža sveta, ktorý sa na sklonku svojej kariéry rozhodol pre historické gesto.

Koktajúci Bye Bye

Pre mladého Joea Bidena bolo len málo veci tak stresujúcich ako rozprávanie pred triedou. „Joe, aké je tvoje priezvisko?“ doberali si malého chlapca, ktorému vada reči bránila odpovedať bez toho, aby sa nezakoktal. „Baj, Baj, Baj, Bajden!“ povedal nakoniec Joe, ktorému dali prezývku Bye Bye.

Na katolíckej škole sa mu vraj vysmievali aj učitelia a sestry predstavené. Šikanovanie ho bolelo, no nakoniec zocelilo. Vždy bol podľa jeho slov pripravení na to, že si ľudia z neho budú robiť srandu a že sa budú na ňom smiať. „Nakoniec som koktanie odstránil starostlivým rétorickým cvičením a hlasným recitovaním írskych básní,“ zveril sa v minulosti Biden, ktorý bol ako rečník outsider a oveľa väčšie sebavedomie mal v športe.

Študentka s nádhernými očami

Alkoholizmus v ich rodine bral ako generačnú kliatbu a po tom, čo vyrastal medzi mnohými alkoholikmi, sa rozhodol, že jeho život bude vyzerať inak. Keď v roku 1964 počas jarných prázdnin stretol Neiliu Hunterovú, študentku angličtiny, povedal jej, že sa chce stať senátorom a že potom bude prezidentom. Oveľa viac ale vtedy túžil po nej.

„Keď sa ku mne otočila, videl som, že má krásny úsmev a nádherné zelené oči,“ napísal vo svojich memoároch Promises to Keep. Krátko po ich stretnutí sa Biden ako študent právnickej fakulty prisťahoval bližšie k Neilii a o dva roky na to už stáli pred oltárom.

Osudná nehoda

Manželia spolu vychovávali tri deti a kým Biden viedol kampaň za zosadenie vtedajšieho amerického senátora z Delaware, jeho manželku Neiliu The News Journal opisoval ako mozog jeho kampane. Biden stúpal aj vďaka manželkinej podpore v politike rýchlo a v roku 1972 zaznamenal víťazstvo v štátnych voľbách do Senátu. Vo veku 30 rokov sa vtedy stal šiestym najmladším senátorom v histórii USA. Obrovský triumf však zatienila veľká osobná tragédia. „Všetko doteraz vyzerá až príliš dobre,“ povedala mu manželka krátko pred katastrofou.