Prišiel na červenom ferrari. Marek Hamšík oslávil s Martinou krásne výročie a venoval jej láskavé slová

Poznajú sa od detstva, neskôr sa dali dokopy a napokon si povedali svoje áno. Na obrad do kaštieľa v Beladiciach pri Nitre, kde sa životy Mareka Hamšíka a Martiny mali navždy zviazať, priviezol ženích svoju nastávajúcu na červenom ferrari. Dnes sú spolu vyše 17 rokov a pred časom dokonca oslávili desiate výročie sobáša. Pri tejto príležitosti venoval bývalý futbalista svojej manželke krásne vyznanie.

Odmietla ho

Futbalista s legendárnym „čírom“ na hlave našiel šťastie nielen na futbalovom ihrisku, ale aj v osobnom živote. Už dlhé roky životom kráča spolu s Martinou, ktorú však pozná odmalička. „Hrávala hádzanú s mojou sestrou, takže keď som sa chodil pozerať na sestru, tak som sa nechodil pozerať na sestru, ale na ňu,“ spomínal v Marek v Adela šou.

Ako vraví, Martina o tom vedela a hoci ich sympatie boli vzájomné, na lásku si museli počkať. „Chcel som byť s ňou, ale vtedy to, bohužiaľ, padlo, lebo som musel ísť do Bratislavy kvôli futbalu. Tak sme sa nakoniec dokopy nedali,“ povedal a s úsmevom si spomenul aj na prvé stretnutie. To vraj bolo fiaskom. „Mal som trinásť rokov a chcel som s ňou chodiť. Ona povedala nie,“ prezradil so smiechom.

Váži si ju

Dnes sú spolu vyše 17 rokov a pred časom oslávili desiate výročie sobáša. Marek si svoju Martinu vraj váži aj pre to, že v zahraničí to manželky futbalistov nemajú vôbec ľahké. Na starostlivosť o domácnosť aj deti bývajú zväčša samé, keďže nemajú oporu v rodine či blízkych.

Pri tejto príležitosti venoval Marek Hamšík svojej vyvolenej na sociálnej sieti dojímavé vyznanie. „10. výročie svadby, láska moja. Milujem ťa,” napísal bývalý futbalista.