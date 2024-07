Sú najšťastnejší na svete vďaka zásadám, ktoré dodržujú. Škandinávci robia tieto štyri veci každý deň

Najšťastnejšie krajiny sveta sú na severe Európy. Rebríčkom kraľujú v tomto roku, ale bolo to tak aj v tých minulých. Ako je možné, že Fíni, Dáni, Islanďania, Fíni či Švédi sú takí spokojní so svojimi životmi? Nie je to len peniazmi, má to svoje špecifické dôvody.

Odborníci zistili, prečo sú Severania najťastnejší na planéte. Dodržujú totiž štyri dôležité zásady.

4. Oddych a žiadne nadčasy

Ľudia z týchto krajín si každoročne doprajú dovolenku a oddych. „V pracovnom kalendári je množstvo príležitostí na to, aby ste naskočili na let do väčších miest,“ objasňuje Američan Nate Axvig, ktorý 2 roky žil v Nórsku a vlastní škandinávsky obchod. Okrem toho si Severania dávajú pozor aj na balans medzi prácou a oddychom - podľa OECD len 2,9 % Nórov pracuje aj nadčasy.

3. Útulná atmosféra - a ponožky

Venujú sa svojím blízkymi, rodine a taktiež majú vyhradený čas aj na navodenie útulnej atmosféry. Táto škandinávska tradícia podľa Parade zahŕňa okrem obliekania si teplých ponožiek a oblečenia aj zapálenie sviečok a počúvanie hudby. Ľudia sa týmto spôsobom snažia zbaviť stresu a navodiť si pocit spokojnosti.

K tomuto pocitu Škandinávci dospejú aj v saunách, ktoré sú súčasťou takmer každej domácnosti. Podľa Bright Side má Fínsko až 3,2 milióna sáun, ktoré pomáhajú zmierniť stres, úzkosť, zbavujú ľudí bolesti hlavy a zvyšujú duševnú výkonnosť. (Fínsko a Island sa niekedy zaraďujú ku Škandinávii, v užšom zmysle však táto oblasť zahŕňa len Nórsko, Švédsko a Dánsko - pozn. red.)

2. Majú sa na koho spoľahnúť