Bývalý námorník Marian učí v rómskom gete: Deti tu som považoval za lajdákov, dnes to vidím inak

„Aký budem mať život, keď som čierna?“ spýtala sa ho raz jedna žiačka. Učiteľ Marian Dancso sa snaží všetky deti z rómskeho geta v českom Litvínove už vyše 20 rokov učiť, že môžu byť v živote čímkoľvek - bez ohľadu na svoj pôvod. On sám je Rómom, ktorý musel poriadne bojovať, no nikdy nesníval o tom, že sa z námorníka raz stane učiteľ, ktorý bude dávaj žiakom nádej. Za všetko mohla jediná nehoda.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/marian.dancso/posts/pfbid02giXVXXz7AbNrRqUwdF2TtiCEp5Gh3y9dEXUCymeZTbnbxBotHwMev9qPAxJyF6p9l

Už sem lezú aj cigáni

Vždy chcel byť v armáde, no na druhom stupni ho starší spolužiaci napadli a rozdrvili jeho sen na márne kúsky. Reťazou ho udreli cez koleno tak silo, že musel ísť na operáciu a útok ho poznačil na celý život. Na prijímacie skúšky na vojenskú školu Marian aj tak išiel a hoci v teoretickej časti patri medzi najlepších, vo fyzických testoch rýchlo pochopil, že s bolesťou v kolene to nevydrží.

„Priznávam, vtedy sa mi zboril svet. Cítil som sa ako úplná nula, ako nikto. Týždeň som nevystrčil hlavu z bytu. Čo ďalej? Nedokázal som si predstaviť, že by som si dal prihlášku napríklad na zámočníka alebo stolára. Ja som chcel ísť k armáde. Chcel som to niekam dotiahnuť. A urobiť tým radosť mame, ktorá sa kvôli rodine musela sakramentsky otáčať a znášať veľké rany. Najprv sa musela vyrovnať so smrťou môjho otca, to som mal iba rok, potom umrela moja staršia sestra,“ spomínal pre iDNES.cz Marian, ktorý sa nakoniec rozhodol, že skúsi lodnú školu. Aj tam predsa nosili uniformy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577147085647953&set=pb.100000579996860.-2207520000&type=3

„Zrazu som videl druhú šancu. Ako keby ma poliali živou vodou,“ priznal Marian, z ktorého sa stal námorník, hoci na škole to nemal jednoduché. Keď chodil po chodbe, učitelia zvykli hovoriť: „No pozri, už nám sem lezú aj cigáni.“ Vtedy mal Marian pocit, ako keby ho niekto bodol do rebier, no nedal sa znechutiť. „Počkajte, ja vám ukážem,“ povedal si v duchu a zaprisahal sa, že bude na škole najlepší. Učiteľ sa mu nakoniec ospravedlnil a uznal, že na tu školu patrí.

Požiar na tankeri

Marian po škole nastúpil k švajčiarskej firme, jazdil na tankeroch, ktoré prevážali chemikálie, benzín a naftu. Bol iba na svojej šiestej ceste, keď sa na lodi stala nehoda, ktorá zmenila celý jeho život.