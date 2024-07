Tepelný a slnečný úpal nie je to isté, líšia sa príznaky aj nebezpečenstvá. Odborník radí, čo treba robiť

Napohľad podobné problémy, no odlišné príčiny aj nebezpečenstvá. Pri teplotách, ktoré v posledných dňoch na Slovensko zažívame, mnohí trpia príznakmi úpalu. Rozlišujeme však dva základné druhy úpalu - slnečný a tepelný. Hoci oba zdravotné problémy vznikajú v dôsledku prehriatia organizmu, ide o odlišné stavy. Viete, ako rozoznať príznaky, ktoré môžu byť život ohrozujúce?

Vystavenie organizmu vysokým teplotám, nadmernému slnečnému žiareniu a nedostatku tekutín je kombináciou, ktorá môže spôsobiť prehriatie organizmu a narušenie termoregulačných mechanizmov tela. Ide o vážny stav, ktorý môže skončiť aj hospitalizáciou.

Foto: TASR - František Iván

Voda je nutnosť

V horúcich dňoch, aké práve zažívame, je dôležité minimalizovať fyzickú námahu a pokiaľ je to možné, treba sa vyhýbať pobytu na slnku. Ak to možné nie je, je nevyhnutné chrániť telo vzdušným a voľným bavlneným oblečením. Pred UV žiarením treba vhodnými krémami a ochrannými prostriedkami (pokrývka hlavy, slnečné okuliare) chrániť aj mozog, oči a pokožku.

Dostatočný pitný režim, pozostávajúci najmä z čistej vody, je nevyhnutný. Voda pomáha organizmu udržiavať v chode termoregulačné systémy. Nedostatočne hydratovaný organizmus nemôže vylučovať pot, čo zvyšuje riziko prehriatia.

Foto: TASR/AP

Aj pri dostatočnom pitnom režime sú vyššiemu riziku prehriatia vystavené malé deti, seniori a chronicky chorí pacienti. „Pokiaľ je to možné, z domu by mali vychádzať skôr ráno a podvečer, nie v časoch, keď teploty kumulujú. Ak potrebujú nákup alebo jedlo, môžu si ich objednať domov s donáškou. Dnes sa takto dajú domov objednať dokonca aj lieky, takže mamičky s malými deťmi alebo chronicky chorí pacienti nemusia byť zbytočne vystavení riziku prehriatia organizmu a zhoršenia ochorenia kvôli ceste do lekárne,“ uviedla predsedníčka OZ Medicamentum, ktoré dováža lieky na predpis z lekárne zadarmo až priamo k dverám, Kristína Chabadová.

Nebezpečné prehriatie mozgu