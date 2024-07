Najväčším hriechom na AC/DC bolo pivo za 6 eur. Pozrite si FOTO z najväčšieho koncertu v našej histórii

Nič podobné sme nezažili. Bratislava si v nedeľu zapísala do kroniky nový divácky rekord, keďže na letisko vo Vajnoroch prišlo stotisíc fanúšikov na koncert legendárnej austrálskej skupiny AC/DC. Prišli, aby si vychutnali dve a štvrť hodiny poctivého austrálskeho rock and rollu, hoci mnohých zaskočili ceny, ktoré nastavili jednotlivé stánky.

Spevák Brian Johnson. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Dvadsaťjeden skladieb

Austrálska hardrocková legenda koncertuje na európskej časti turné Power Up, nazvaného podľa ich najnovšieho albumu Power Up z novembra 2020. Brány areálu sa otvorili na pravé poludnie a prví fanúšikovia si chceli obsadiť čo najlepšie miesto pred pódiom. Fanúšikovia však boli prekvapení z cien nápojov a jedál. Ako informuje Refresher, za fľašu minerálky zaplatili 3,8 eur, pričom veľké pivo stálo 5,9 eur - nerátajúc zálohu 3 eurá za vratný pohár. „Legendárna cigánska pečienka sa tento rok vyšplhala na 12,50 eura, klobása na 10 eur a párok v rožku na 6 eur,“ dodáva portál.

Fanúšikovia AC/DC. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Kapela nastúpila presne o 21.00 h a koncert uviedla pôsobivá animovaná dokrútka s rýchlym autom, ktoré po európskej ceste prichádza do Bratislavy až na letisko. Hneď za tým prvá skladba If You Want Blood (You've Got It) zo šiesteho albumu Highway to Hell z júla 1979. Po nej hit Back in Black z rovnomenného albumu, vydaného v júli 1980, treťou Demon Fire z najnovšieho, v poradí sedemnásteho albumu Power Up.

Spevák Brian Johnson. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Celkom 21 skladieb zaznelo vo Vajnoroch, medzi nimi aj Shot Down in Flames, Thunderstruck, Have a Drink on Me, Hells Bells, Shot in the Dark, Shoot to Thrill, Sin City, Rock 'n' Roll Train, High Voltage, You Shook Me All Night Long, ktorú fanúšikovia poznajú aj z českej cover verzie skupiny Arakain.

Dva prídavky

Pri megahite Highway to Hell aréna reagovala už pri úvodnom gitarovom riffe, v závere Whole Lotta Rosie a Let There Be Rock. Odmenou za skvelú atmosféru bol prídavok a dve skladby T.N.T. a For Those About to Rock.