Miro Jaroš sa podelil o krásnu fotku s mamou: Ďakujem za všetky lekcie statočnosti, pokory a lásky

Naše drahé mamy by tu mali byť s nami navždy, odkázala Beáta Dubasová.

Onkologické ochorenie pripravilo Mira Jaroša pred 13 rokmi o otca Pavla a teraz prišiel aj o svoju maminu Štefániu, ktorá bojovala s rakovinou kože. Na sociálnych sieťach sa podelil o poslednú fotografiu a mame poslal do neba krásny odkaz.

Neznesiteľná bolesť

„Ďakujeme mama, že si bola práve naša. Za všetky lekcie statočnosti, pokory a nekonečnej lásky. Ľúbime ťa. Navždy zostaneš v našich srdciach. Dovidenia, tam hore,“ napísal Miro Jaroš, ktorému vyjadrili na sociálnych sieťach úprimnú sústrasť tisíce fanúšikov.

„Iba človek, ktorý príde o maminku, vie, čo je skutočná bolesť, čo je to, keď odíde polovica z nás, vďaka komu sme tu a vďaka komu sme tým, kým sme. Je to priam neznesiteľná bolesť. Nesieme si svoje maminky v nás, prostredníctvom nás tu budú navždy a rovnako aj tá vaša. Veľa síl vám želám. Čakajú vás najťažšie dni v živote, Tak, ako dávala pozor a starala sa tu, tak v tom bude pokračovať aj tam za dúhovým mostom. Úprimnú sústrasť,“ napísala dojemný odkaz fanúšička Lucka, ku ktorej sa pridali aj známe osobnosti.

Ostáva v ňom

„Neuveriteľne ma to zasiahlo, aj keď sme sa nestihli stretnúť. Ďakujeme vám, že už navždy ostáva inšpiráciou pre najkrajší vzťah mamky a syna. Ďakujeme, že ste to s nami zdieľali a prenášali to na nás všetkých. Je mi veľmi smutno, úprimnú sústrasť,“ napísala speváčka Tina, ktorej dali za pravdu mnohí.

„Úprimnú sústrasť, Mirko. Jej odkaz prichádza ku nám všetkých cez teba, tvoju energiu a dušu. Musela to byť výnimočný bytosť,“ odkázala herečka Dominika Kavaschová. „Naše drahé mamy by tu mali byť s nami navždy,“ uzavrela speváčka Beáta Dubasová.