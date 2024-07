Na najväčší koncert v dejinách Slovenska sa chystá 120-tisíc ľudí. Pozrite si prehľad dôležitých informácií

Slovensko privíta v nedeľu 21. júla na starom letisku v bratislavských Vajnoroch svetovú hardrockovú legendu, austrálsku skupinu AC/DC. Na Slovensko prichádza táto kapela v rámci AC/DC Power Up Tour, nazvaného podľa ich najnovšieho albumu Power Up z novembra 2020. Pre večerný koncert, na ktorý smeruje 120-tisíc fanúšikov, platia dopravné obmedzenia aj viaceré opatrenia. Pripravili sme vám prehľad.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=790953179909745&set=a.407210258284041

Areál otvárajú o 12:00

Na zabezpečenie bezproblémového a príjemného zážitku organizátori koncertu dôrazne odporúčajú prísť na miesto konania čo najskôr. Brány areálu budú otvorené už od 12.00 h. Fanúšikovia sa tak vyhnú hustej premávke aj meškaniu mestskej hromadnej dopravy. Na koncert AC/DC bolo zatiaľ predaných viac ako 90.000 vstupeniek, veľký záujem a dopyt je aj po lístkoch na parkovanie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=793452746326455&set=a.407210258284041

Železničná spoločnosť Slovensko posilní vlaky

Posilnených bude desať vlakov smerujúcich do Bratislavy a 14 vlakov mimoriadne zastaví v staniciach Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory. V piatok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický. „Národný dopravca v nedeľu posilní 10 vlakov smerujúcich prevažne do Bratislavy a zabezpečí mimoriadne zastavenia 14 vlakov v staniciach Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory,“ uviedol Drevický.

Posilnené budú v nedeľu vybrané rýchliky a expresné vlaky. Mimoriadne budú v bratislavských Vajnoroch zastavovať aj medzištátne EuroCity vlaky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=916499667186335&set=a.644880844348220

„Cestovné lístky (na EC vlaky vrátane EC príplatku) sa vydávajú do stanice, kde cestujúci mimoriadne vystupuje, t. j. Bratislava-Rača/Bratislava-Vajnory. Cestovné lístky na 100 % zľavu z cestovného a miestenky sa vydávajú do stanice Bratislava-Vinohrady, s výnimkou EC vlakov, ktoré sa vydávajú do stanice Bratislava hl. st.,“ informoval Drevický.

Doplnil, že okrem vlakov môžu návštevníci využiť na prepravu zo železničnej stanice v Bratislave na miesto koncertu aj posilnenú mestskú hromadnú dopravy. K dispozícii bude tiež železničná kyvadlová doprava z bratislavskej hlavnej stanice na vajnorskú stanicu.

Dopravný podnik Bratislava posilní dopravu

V priebehu popoludnia pristúpi k zmene organizácie liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) v oblasti bratislavských Vajnôr. „DPB posilní premávku MHD na základe objednávky od organizátora pre približne 30.000 návštevníkov hudobného podujatia,“ vysvetlil vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Boris Reichel.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=887362323428774&set=pb.100064650431307.-2207520000

Všetky spoje linky 4 budú podľa DPB premávať po 16.45 h na Zlaté piesky. Od 17.00 h do 21.00 h budú na linke 4 premávať vložené spoje v úseku Centrum - Zlaté piesky a späť cez Vazovovu, Obchodnú a Námestie SNP. Linka 52 bude premávať len v úseku Tbiliská - Na pasekách a späť. Linka 53 pôjde len v úseku Trnavské mýto - Zlaté piesky a späť. V úseku (Obchodné centrum Rača) Tbiliská - Na pasekách a späť bude chodiť linka 56, priblížil podnik.

DPB vypraví aj náhradné linky. Po 16.45 h bude premávať linka X4 ako náhradná autobusová doprava za spoje linky 4 medzi Stn. Nové Mesto a MiÚ Nové Mesto. Po trase Tbiliská - Pri vinohradoch - Potočná a späť bude chodiť linka X52.

Parkovanie