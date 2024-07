Cítila sa menejcenná, dnes vie, kto je. Gabika Marcinková chce vychovať deti podľa vzoru svojich rodičov

Stať sa herečkou bolo najlepšie rozhodnutie jej života. Šťastná je však aj v role mamy. Skutočné sebavedomie Gabriela Marcinková získala podľa vlastných slov až narodením svojich detí. „Z pocitu menejcenného dievčaťa, pubertiačky aj dospelej ženy prechádzam obdobím, keď už viem, kto som, čo chcem a mám nejaké sebavedomie. A tiež rešpektujem iných ľudí takých, akí sú,“ povedala Gabriela Marcinková v rozhovore pre denník SME.

Od istého času je jej už jedno, čo si o nej druhí myslia. Foto: Instagram @mihalcinmartin, @gabrielamarcinkova

Keď sa jej narodili deti, uvedomila si zásadnú vec. Nechce, aby jej dcéra pozerala na akékoľvek jej neistoty. „Chcem, aby mala lepší vzor,“ poznamenala herečka, ktorá však zároveň neskrýva, že aj jej z času na čas rupnú nervy a na svoje milované deti ‚naziape‘. „Myslela som, že budem rodič, ktorý nekričí, ale ktorý vysvetľuje. Približne v treťom roku života mojej dcéry som tieto ambície vzdala, lebo predsa nemôžem byť na seba taká prísna,“ priznala ešte v januári v talkšou Trochu inak s Adelou Vinczeovou. Ukazovať deťom celú škálu emócií je však podľa nej správne a aj sa jej to pri výchove osvedčilo.

Autentickosť nadovšetko

Keď sa dnes herečka ocitne medzi cudzími, je jej už tak trošku jedno, čo si myslia. „Už tým nechcem byť obmedzovaná. O ten pocit, ktorý mám, nechcem už nikdy prísť, v žiadnom prostredí,“ vyznala sa. „Posledné roky intenzívne cítim, že viem, kto som, viem, čo ma baví, viem, ako samú seba dostať do pokoja, viem, čo väčšinou na mňa zaberá, aby som sa dlhodobo udržiavala v šťastnom nastavení,“ povedala v Trochu inak. Na vlastnom sebavedomí a sebauvedomení však podľa vlastných slov stále pracuje.

Ako už na sebe a na svojom okolí odsledovala, sebavedomie obyčajne vôbec nesúvisí s vonkajšími okolnosťami. „Vnímam to aj u ľudí, ktorí sú úspešnejší ako ja, v niečom krajší, šikovnejší, obdivovanejší. Aj takí ľudia majú menšie sebavedomie a naopak niekto, kto za sebou nemá nič, ho má veľké,“ konštatuje herečka. Sebavedomie si podľa nej často mýlime s nadradenosťou, povýšenosťou a namyslenosťou. To slovo však v sebe zahŕňa skôr vedomie samého seba, prijatie svojich kvalít a nedostatkov, ale aj toleranciu k nedostatkom ostatných a vzájomné sa povzbudzovanie. A presne v tomto duchu by Gabika chcela viesť aj svoje deti.