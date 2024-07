Naša raketa, naša stretla. Fenomenálna Laura Frličková šokovala celý atletický svet a získala zlato

Slovenská atlétka Laura Frličková získala zlatú medailu na majstrovstvách Európy do 18 rokov v behu na 100 m prekážok. Na šampionáte v Banskej Bystrici zabehla vo finále najrýchlejší čas 12,97 s. Na Štiavničkách sa darilo aj chodkyni Petre Kusej, v súťaži na 5000 m získala bronz v osobnom rekorde 23:49,22 min.

Veľa ľudí plakalo

„Som neskutočne šťastná, že sa mi to podarilo. Hlavne na domácom štadióne pred celou rodinou a všetkými kamarátmi. Som šťastná aj za európsky rekord v rozbehoch, tieto preteky v Banskej Bystrici nemohli dopadnúť lepšie. Zažila som pred týmto publikom neuveriteľný pocit. Veľa ľudí tu plakalo, tešilo sa zo mňa, takže určite je to asi najkrajšia vec v živote aká sa mi mohla stať,“ priznala s dojatím.

„Ja sa ani neviem rozpamätať aký to bol finálový beh, ani kto bol vedľa mňa, nič. Cítila som iba, že som na prvej pozícii, že nemôžem zakopnúť, spomaliť, lebo by ma určite predbehli. Snažila som sa to ťahať do cieľa a jediné čo som nechcela, tak to bolo zakopnúť. Som šťastná, že som nezakopla, dobehla, bolo to pod 13 sekúnd a som tiež z toho šťastná," povedala Frličková, na ktorú je hrdá najmä jej rodina.

