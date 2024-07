Určite kvôli tomu nebude vyvádzať. Dano Dangl prezradil, prečo u neho ľudia tak radi pracujú

Mnohí ho poznáme predovšetkým ako komika. Známy herec a producent Dano Dangl však v súčasnosti organizuje aj celkom nový medzinárodný filmový festival v Trnave. Obvykle maká aj sedem dní v týždni, no na svoje vysoké pracovné nasadenie sa ani trošku nesťažuje. „Pracovať aj cez víkendy je u mňa úplne bežné. Minule bol sviatok, mne to vypadlo a obvolával som ľudí s požiadavkami,“ smeje sa v rozhovore pre týždenník Slovenka.

Dano Dangl zorganizoval tento rok v Trnave prvý ročník medzinárodného filmového festivalu June Film Fest. Foto: Instagram @micusko

Po mame

Chuť neustále niečo robiť a doťahovať veci do konca zdedil zrejme po mame. „Ona nikdy neobsedí, vkuse niečo robí,“ hovorí. A Dano je vraj rovnaký. Ľudia v jeho okolí ho od nových výziev často aj odhovárajú, ich slová majú však naňho obvykle opačný efekt a vždy ho vyhecujú.

„Baví ma otvárať nové komnaty. Či to bola internetová televízia, ktorú sme prevádzkovali, alebo v súčasnosti filmový festival. Aj od neho ma odhovárali a bolo to komplikované, ale spravili sme ho. Baví ma dávať si výzvy a potom ich naplniť, to je môj hnací motor,“ podotýka Dangl.

Výzvy už od strednej

Výzvy si dáva už od strednej školy. „Už na strednej som fotil a chcel som to robiť čo najlepšie. Aj som za to získal zopár ocenení. Nasledoval dabing, kde som sa tiež snažil. V jednom období ma zase držalo písanie scenárov. Ale vedel som si aj povedať, v čom som slabší a čo mi nejde. To je podľa mňa dosť dôležitá súčasť osobnosti. Priznať si farbu,“ zdôrazňuje pre Slovenku Dano Dangl, ktorý sám o sebe vie niekoľko zásadných vecí.