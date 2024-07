Správa, na ktorú čakal nielen zranený Denis a jeho rodina. Slovensko pošle vládny špeciál

Do Číny by mala letka vyraziť 27. júla.

Vládny špeciál prevezie na územie SR dvoch slovenských pacientov z USA a jedného z Číny. Do Číny by mala letka vyraziť 27. júla, v prípade pacientov z USA by sa repatriácia mala uskutočniť 1. augusta. Informovali o tom z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Ako pripomínajú tvnoviny.sk, malo by ísť aj o 26-ročného študenta Denisa, ktorý skončil s poraneniami hlavy v nemocnici v čínskom Macau. Rodičia okrem liečby museli riešiť aj problém s poistením, ktoré v Macau neplatilo a oni tak museli liečbu uhradiť. „Vychádza to asi 500 eur na deň. My ako klasická, obyčajná slovenská rodina to nemáme šancu utiahnuť,“ povzdychol si otec, ktorý sa rozhodol poprosiť o pomoc širokú verejnosť a s kamarátom založili transparentný účet.

„Rezort zdravotníctva je v priamom kontakte s Leteckým útvarom MV SR, ktorý v spolupráci so slovenskými záchranármi repatriáciu zrealizuje,“ priblížilo ministerstvo a konkretizovalo, kedy by malo k letom dôjsť: „Po vybavení a zariadení všetkých potrebných úkonov (víza, zdravotnícka technika, lekárske zabezpečenie) by mal pre pacienta z Číny vyštartovať vládny špeciál dňa 27. 7. 2024 a v prípade pacientov z USA, by sa repatriácia mala uskutočniť 1. 8. 2024.“