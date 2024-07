Bola ňou fascinovaná. Dominika Cibulková prezradila, aké bolo stretnutie s princeznou Kate

S tenisom pred rokmi skončila, no po piatich rokoch sa opäť ukázala na Wimbledone. Tentokrát si Dominika Cibulková zahrala iba zápas legiend, za ktorý získala trofej a okrem výhry si odniesla jeden obrovský zážitok. Naša bývalá tenisová hviezda sa totiž stretla s princeznou z Walesu, Kate Middleton. Na sociálnych sieťach Dominika priznala, aké to bolo stretnúť princeznú, ktorej teraz drží palce celý svet.

Kate sa snažila neplakať

Princezná Kate sa ukázal na finálne mužskej dvojhry Wimbledonu a bolo to len jej druhé verejné vystúpenie, odkedy jej diagnostikovali rakovinu. Kate s deväťročnou dcérou, princeznou Charlotte, sa dostali do dejiska grandslamového turnaja už asi pol hodinu pred plánovaným začiatkom finále, keď chodníkom pre chodcov vyšli na terasu klubu spojenú s hlavným štadiónom a pozdravili sa s niekoľkými mladými britskými tenistkami vrátane šampiónky US Open z roku 2021, Emmou Raducanu. Krátko nato manželku následníka trónu princa Williama privítalo publikum obrovským potleskom v stoji a Kate neskrývala dojatie.

Na jednom z virálnych videí vidieť, ako sa snaží budúca kráľovná udržať slzy. Zdalo sa, že gesto fanúšikov ju dojalo a prijatie a podpora verejnosti sa jej nesmierne dotkla. V jednej chvíli to vyzeralo, že princezná plače a zakrýva si oči slnečnými okuliarmi. Niektorí fanúšikovia v komentároch špekulovali, že ju dojalo to, že po dlhom čase mohla robiť niečo normálne, no iní si zase myslia, že ju vyčerpáva boj s chorobou a celé to v tom momente na ňu doľahlo.

Stará rojalistka

„Je milovaná a dnes to cítila,“ uviedli na sociálnych sieťach fanúšikovia. Vidieť naživo princeznú Kate mala aj naša bývalá tenistka Dominika Cibulková, ktorá priznala, že prvýkrát v živote zažila silné emócie pri stretnutí so známou osobnosťou.