Bezo mňa si nula, hovoril jej prvý manžel. Gizke Oňovej dal krídla Juraj, s ktorým stavili na jednu kartu

„Bezo mňa si nula,“ hovoril jej o 24 rokov starší manžel, ktorý jej všetko zakazoval a ona vtedy svoj život podriadila iba jeho želaniam. Keď sa po tomto manželstve ocitla na dne, basgitarista Juraj jej dal krídla. Gizka Oňová zažila toho v živote mnoho a po ťažkých skúškach veľmi dobré pozná základy spokojného partnerstva. Dôkazom je to, že so svojím osudovým Jurajom, ktorého považuje za Boží dar, je 45 rokov.

Harry sem, Harry tam

Prvého manžela, profesora Ľubomíra Stracha, ktorého prezývali Harry, stretla ako mladá študentka na konzervatóriu. Bol od nej o 24 rokov starší, bol dvakrát rozvedený a všetci ju od neho odhovárali. Ona ho ale bezhlavo obdivovala.

„Páčilo sa mi, že bol veľmi spoločenský. Ešte ako študentka som s ním spievala, všade okolo boli známi ľudia, to bolo večné Harry sem, Harry tam, všetky dvere sa pred ním otvárali a mne sa to veľmi páčilo. Znovu opakujem, keď má dievča 21 rokov a chlap 45, nemusí to byť tragédia, ale ide o to, ako ďalej,“ spomínala pre Plusku Gizka, ktorá sa za profesora vydala.

Gizka Oňová. Foto: Archív GO

Snažil sa ju presvedčiť, že je nula

„Bola som mladá a zamilovaná. Darmo mi blízki a priatelia vraveli, že to nedopadne dobre. Asi po troch či štyroch rokoch som pochopila, že moje manželstvo nebolo správnym krokom,“ hovorila otvorene o manželstve, v ktorom sa začal prejavovať generačný rozdiel. Manžel bol podľa nej netrpezlivý, hlučný a žiarlivý.

Ticho závidela spolužiakom z konzervatória, ktorí sa mohli venovať kariére, pretože jej „Harry“ zakazoval všetko. „Snažil sa ma presvedčiť, že bez neho som nula a stratený človek,“ priznala.

Gizka Oňová s druhým manželom. Foto: Archív GO

Po ôsmich rokoch pochopila, že pre manželovu panovačnosť, samoľúbosť a žiarlivosť viac spolu nemôžu žiť.