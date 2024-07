Zaviedla prísne výchovné pravidlo. Nela Pocisková prehovorila o téme, ktorej sa nevyhne žiaden rodič

Ako vychovávať deti v dobe, keď z každej strany vidia ľudí s telefónmi v rukách? Aj na túto otázku hľadala v Bekimovom horúcom kresle odpoveď Nela Pocisková, obľúbená herečka, speváčka, no zároveň mama dvoch detí - syna Hektora a dcérky Lianky. Hoci by sa mohlo zdať, že celebritní rodičia dajú svojim deťom všetko, po čom zatúžia, poukázala na opak. Doma nastolila prísne pravidlo.

Zaujíma ho len jedno

Starší syn Hektor nedávno oslávil osem rokov, jeho sestra Lianka je od neho o dva roky mladšia. „Veľmi sa teším zo svojich detí a som vďačná a šťastná, že mi to bolo dopriate,“ vyznala sa pred časom pre portál Život. Aj keď im deti robia veľkú radosť, Hektor prišiel do veku, kedy ho zaujíma jediné.

„Môj syn sa ma pýtal pred spaním: a kedy dostanem telefón?” prezradila otázku, pri ktorej musela nastoliť prísne pravidlo a nepovoliť. „Mali sme obdobie, kedy on už začal byť, ako keby už riešil iba hry. Lebo mal na tablete Minecrafty a všetky tieto veci. A tak som to stopla tak, že hrá iba raz za týždeň na hodinu,“ pokračuje Nela.

Snaží sa to oddialiť

Hektor je vraj presne ten typ dieťaťa, ktoré to baví až tak, že by nič iné nerobil. „Absolútne nič. Tak sme to úplne stopli,” vysvetlila. Hoci žijeme v digitálnej dobe a mnohé deti sa zabávajú najmä hrami a videami na internete, Neline deti budú musieť ešte nejaký čas zvládnuť bez týchto vymožeností.

Ilustračné foto. Foto: freepik.com/freepik

Chápe však, že to bude ťažké. „Neviem, ako toto budeme riešiť, že všetci jeho kamaráti, všetci kamaráti z ulice, všetci kamaráti zo školy, že všetci už chodia s telefónmi, hodinkami,” priznala herečka. Aj keď si uvedomuje, že jej deti raz budú telefón potrebovať, snaží sa to oddialiť najviac, ako sa len dá. „Chcem, aby pochopil, že mu chcem vlastne len dobre,“ dodala Nela Pocisková.