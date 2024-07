Dohodli sme sa, že sa stretneme, ale nestihla som to. Hana Lasicová poslala otcovi do neba dojemný odkaz

„Ja som optimista.“ To boli posledné slová, ktoré v ten večer Milan Lasica dospieval spolu s orchestrom Hot Serenades v bratislavskom štúdiu L+S. Od publika dostal masívny potlesk a nik netušil, že zažije posledné standing ovation v majstrovom živote. Sú to tri roky, čo Milan Lasica zomrel na náhlu poruchu srdcového rytmu a jeho dcéra Hana mu na toto smutné výročie poslala do neba krásny odkaz.

Už si to nevyčíta

„Spomíname. Dnes sú to už tri roky. Najviac ma mrzí, že akurát v ten deň bolo veľmi horúco, dohodla som sa vágne s otcom, že sa stretneme, ale nakoniec som to nestihla... Kvôli ničomu konkrétnemu, len bolo teplo a nevládala som sa zorganizovať. A dnes je mi to ľúto,“ napísala na sociálne siete Hana.

„Keby sa dalo vždy žiť naplno podľa motta ‚toto je možno poslednýkrát‘. Ale každodennosť to nie vždy umožňuje. Už som sa s tým zmierila a nevyčítam si to, ale je mi smutno, keď si na to spomeniem,“ priznala Lasicova dcéra, ktorá dodnes nezabudla na to, ako sa aj v tých najťažších chvíľach dokázala vďaka otcovi zasmiať.

Chcel, aby sa zasmiala

Telefonát od mamy, že otec skolaboval v divadle, ju zastihol, keď bola v Modre. „Mama mi volala, ale vtedy otec ešte žil. Ja som utekala do divadla, prišla som tam a akurát vtedy odchádzal lekár,“ spomínala v minulosti v podcaste Pohofka. Lekári herca oživovali veľmi dlho, no ona už vtedy vedela, že sa to nepodarí.

„Nejako som to tušila a bolo to veľmi zvláštne,“ povedala úprimne Hana, ktorá s otcom na pódiu strávila ešte ďalšie dve hodiny. Napriek tomu, že to bola bolestná chvíľa, jej otec sa podľa jej slov postaral o posledný kanadský žartík.