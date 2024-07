Aj oni potrebujú občas zachrániť. Budúca záchranárka Janka po hrozivej nehode posiela kolegom krásne slová

Na momenty, keď sa so svojím kamarátom Dávidom, vodičom na RZP v Lučenci, stali účastníkmi vážnej dopravnej nehody, budúca záchranárka Janka len tak nezabudne. „Bola to hrozná situácia, v mikrosekunde som sa zmierila so smrťou," spomína si. Aj keď sú zvyčajne oni tí, ktorí pomáhajú iným, po dramatickej zrážke s jeleňom sa karta obrátila. Kolegom posiela krásne slová.

Horúce airbagy a búšenie srdca

Bol júnový neskorý večer, keď mladej dvojici na ceste za Rimavskou Sobotou pred auto nečakane skočil jeleň. „Môj kamarát duchaprítomne zabrzdil auto, vypol motor a zapol výstražné svetlá. Ja som videla, ako nám skočil jeleň pred auto na vodičovu stranu, videla som už len dym a vystrelené oba airbagy. Pamätám si ten zápach, búšenie srdca a adrenalín v krvi,“ opísala študentka Janka, ktorá vie, že dopravné nehody, pri ktorých hrá hlavnú úlohu zver, majú často tragické následky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/155SR/posts/pfbid02fULUKPuaKSNeFsVvNLwSpssjVDWm7wHbfoqYC7GstAU3xSfk7oYMgQUZPq9RiNAkl?locale=sk_SK

„Cítila som horúce airbagy a snažila som sa dostať k telefónu, ktorý mi spadol na zem pod nohy,“ pokračuje Janka s tým, že keď sa k nemu konečne dostala, v strese ho nedokázala ani len odomknúť. Keď sa jej to nakoniec podarilo, bez rozmýšľania volala 155, pretože sa Dávid sťažoval na silné bolesti hrudníka.

„Zodvihol mi okamžite operátor záchrannej zdravotnej služby, ktorý jediný v danej situácii pohotovo a lucídne reagoval. V tej situácii som ani nevedela nadiktovať adresu, kde sa presne nachádzame tak, aby sme sa navzájom pochopili, kam treba smerovať sily a prostriedky,“ hovorí Janka s tým, že aj keď hovor napokon trval len tri minúty, mala pocit, že prešla celá večnosť.

Zachránili ich kolegovia

Ako prví na miesto nehody prišli záchranári RZP z Rimavskej Soboty, kde popri štúdiu Janka sama pracuje. Dvojica dostala prvú pomoc a následne ich previezli do nemocnice, kde zostali tri dni na pozorovaní.

„Chcela by som veľmi pekne poďakovať operátorom Krajského operačného strediska v Banskej Bystrici. Karta sa obrátila a sama som potrebovala pomoc. Robíte si svoju prácu svedomite a s nasadením. Pomáhate tým, ktorí vás potrebujú. Viem, že to nemáte jednoduché, máte na pleciach zodpovednosť, ktorú si nevieme ani predstaviť. Ste tu pre ľudí, ktorí sa na vás obracajú, a ste často jediné svetlo v tme,” dodala študentka v ďakovnom liste pre svojich budúcich kolegov.