Vražda na prasacej farme a odkaz policajnému psychológovi

Ôsmy prípad policajného psychológa Sebastiana Bergmana, na ktorý sme čakali dva roky. Je tu novinka Vina, ktorú nesieš od Michaela Hjortha a Hansa Rosenfeldta. „V tomto pokračovaní Sebastiana Bergmana dobieha minulosť a musí čeliť následkom rozhodnutí a skutkov, ktoré urobil vo svojom predchádzajúcom živote,“ približujú autori v exkluzívnom videu pre slovenských čitateľov (nižšie si ho môžete pozrieť).

Riksmord sa zmieta v kríze po tom, čo sa ukázalo, že jeden z jeho elitných členov je sériový vrah. Zatiaľ čo Vanja Lithnerová bojuje za záchranu svojho oddelenia, na prasacej farme neďaleko Västerasu sa nájde telo zavraždenej šesťdesiatročnej ženy. Odkaz na stene naznačuje, že čin bol spáchaný s jasným zámerom: zaujať pozornosť kriminálneho psychológia Sebastiana Bergmana.

Foto: Ikar

Ako sa dalo čakať, zápach bol vnútri ešte intenzívnejší. Akoby niekto spáril mačací záchod s čistým amoniakom a niekto sa potom vyšpinil na ich spoločného potomka. Sebastian sa musel veľmi premáhať, aby udržal na uzde dávivý reflex. Všade naokolo boli ošípané. Po celej dĺžke budovy bolo vidieť iba ružové chrbty prasiat. Krochkajúcich, kvíliacich, čuchajúcich, ležiacich a spiacich zvierat.

V priebehu rokov Sebastian pomohol Riksmordu vyriešiť nespočetné množstvo prípadov, no po posledných udalostiach sa z neho stala persona non grata. Jeho príchod môže Riksmord zachrániť, ale zároveň ho úplne potopiť. V rovnakom čase zomiera Tim Cunningham, Sebastianov niekdajší klient. Aj Tim prišiel pred mnohými rokmi o dieťa počas cunami. No nielen Vianoce spred dvadsiatich rokov, ale aj rodina Cunninghamovcov vzbudzujú samé otázky. Tie možno zodpovie Timova dcéra Cathy.

Pozrite si video s autormi:

Vina, ktorú nesieš je krimi, ktoré zhltnete jedných dychom – zaujímavé prípady, výborne vystavené vyšetrovanie, návraty do minulosti a veľmi osobné prepojenie so Sebastianom Bergmanom. Jeho súkromie sa otriasa v základoch, objavujú sa prekvapujúce postavy a vy si po dočítaní opäť poviete: tak táto severská séria je stávka na istotu.

Akčný napínavý triler, v ktorom autori pridávajú jedno prekvapenie za druhým a som si istý, že si písanie nesmierne užívali.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Milan Buno, knižný publicista