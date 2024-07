Evelyn naložila bulváru: Ak vás uráža, ako vyzerám, tak sa nepozerajte. Tento svet je hore nohami

Jej PREDNOSTI sa skoro nezmestili do záberu. Opäť tasí melóny. Prsia sa jej takmer vyliali z plaviek. To je len niekoľko titulkov, ktoré napísali bulvárni novinári o komičke Eve „Evelyn“ Kramerovej, ktorá im teraz poslala silný a dôležitý odkaz. „Pre ‚panie‘, ktoré zas mali potrebu dávať odporné titulky o mojom tele,“ napísala v úvode statusu, ktorý už počas prvých štyroch hodín získal už vyše 13-tisíc lajkov.

Prečo žena ubližuje žene

„Prečo vás tak zaujíma moje telo, keď ja som so svojím telom úplne ok ? Ak vás ‚uráža‘, ako vyzerám, tak sa nepozerajte. Ak vás trigeruje, že si dovolím dať si plavky, ktoré vy by ste si nikdy nedali - aj tomu rozumiem, poznám to, lebo celý život niekoho trigerujem tým, že sa snažím byť spokojná s tým, čo mám a ľudia tejto logike akosi nerozumejú,“ napísala Evelyn s dodatkom, že ak je niekto nedokonalý a zároveň spokojný, pre spoločnosť je to nepochopiteľné.

„Prečo žena žene toto robí nedokážem pochopiť, asi jediné vysvetlenie je, že samé nie sú šťastné. Ja to mám odpozorované na sebe - keď som nebola šťastná, tiež sa mi ťažko pozeralo na tých, čo sa cítia dobre,“ vysvetlila.

Má rada svoje telo

„Každý si nesieme v živote nejakú traumu a škrabance z dospievania a svojich démonov, s ktorými bojujeme. A okrem toho je tento svet hore nohami a udržať si vnútorný pokoj je už takmer nemožné a do toho tieto nároky na dokonalosť,“ pokračovala Evelyn, ktorá si za svoj život vypočula na svoje telo poznámky každého druhu. „Ale pravda je taká, že JA SA MÁM RADA a že mám rada svoje telo. Dlho to trvalo, celý tento proces nebol ľahký a nie je to konštantné, vzhľadom na to, čo som sa za život napočúvala urážok, niekedy sa viem prepadnúť a pochybovať, ale to je normálne ako pri mne, tak pri modelke - to je život,“ vysvetlila.

Čo Evelyn hnevá najviac je to, že má 34 rokov a niekto ju stále pre jej vzhľad šikanuje.