FOTO: Jožko Vajda zachraňuje svet. Takto by vyzerali superhrdinovia, keby ich stvárnili slovenskí herci

Postavy superhrdinov väčšinou hrajú tie najväčšie hollywoodske hviezdy, no čo keby tieto roly získali slovenskí herci? Instagramový účet madeinslovakai zadal túto úlohu umelej inteligencii, ktorá bez problémov vytvorila fotografie superhrdinov zo Slovenska.

Pozrite sa s nami, ktorý obľúbený slovenský herec by hral Supermana a ktorá herečka by svoju tvár prepožičala Catwoman. Budete prekvapení, ako by v hlavných úlohách vyzerali Lukáš Latinák, Branislav Deák či Janka Kovalčíková.

Juraj Bača ako Spider-Man

Foto: Instagram - madeinslovakai

Tomáš Maštalír ako Captain America

Foto: Instagram - madeinslovakai

Kristína Svarinská ako Wonder Woman