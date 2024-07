Vrásky nebolia, prečo sa ich bojíme? Daniela Peštová starne s gráciou a jednu vec chce naučiť aj iných

Aj keď vyzerá, že za každých okolností chce pôsobiť mlado, elegantne a upravene, nebojí sa svetu ukazovať ani svoje nedokonalosti. Topmodelka Daniela Peštová na svoj vek a skúsenosti, ktorými si prešla, vyzerá skutočne výborne. S pribúdajúcim vekom však neprepadá panike, práve naopak. Starnutie prijala s gráciou, ktorú by rada naučila aj iných.

Prečo sa bojíme vrások

„Vrásky nebolia, hovorila moja babička. Tak prečo sa ich tak bojíme?" pýta sa svojich fanúšikov pri detailnej fotografii tváre, ktorú zdobí nejedna vráska. Starnutie berie ako prirodzenú súčasť svojho života a na tieto drobné „nedokonalosti“ sa pozerá s pokorou a vďakou.

Vrásky totiž vníma ako známku osobného rastu, našej životnej cesty, po ktorej sme prešli. „So všetkým, čo so sebou prináša. To dobré aj to zlé. Nemám v pláne sa za ne hanbiť. Nechcem mať pocit, že s nimi musím niečo radikálne urobiť, neprajem si zbaviť sa ich,“ dodáva žena, ktorá dáva roky prednosť prirodzenosti.

Asi je snob

„Pre mňa je zatiaľ prirodzené byť prirodzená. Nechať sa rezať a uspávať mi príde nefér voči môjmu telu. A som asi snob v tom zmysle, že nechcem vyzerať ako každý, kto tieto zákroky podstupuje. Radšej nedokonale, ale jedinečne,“ prezradila v dávnejšom príspevku.

Tajomstvo krásy podľa nej nespočíva v množstve estetických zákrokov a každá jedna vráska je jedinečná. Túži to naučiť aj iných. „Čo by som si ale veľmi priala, je, aby sme sa ich naučili oslavovať. Pretože starnúť je dar, ktorý sa nie každému pošťastí,“ dodala Daniela v príspevku, ktorý zaujal tisícky ľudí. Lajkom ju podporil aj jej dlhoročný partner spevák Paľo Habera.