188 eur naviac poteší každého Slováka. Prilepšíte si každý mesiac, ak patríte do tejto skupiny

Opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, majú dôvod na radosť. Už niekoľko týždňov totiž platí, že dostávajú vyššiu hodinovú sadzbu na osobnú asistenciu a upravený je aj peňažný príspevok na opatrovanie.

Opatrovateľský príspevok pri opatrovaní osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa od 1. júla zvýšil na úroveň sumy čistej minimálnej mzdy na rok 2024, teda na sumu 615,50 eura. Podľa ministra práce Erika Tomáša tak opatrovateľský príspevok v prípade dôchodcov narástol až o 188 eur. Vyšší je aj príspevok na osobnú asistenciu, hodinová sadzba sa zvýšila z 5,52 eur na 5,83 eura.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Rollz International

Šéf rezortu práce zároveň pripomenul, že od júla mala nadobudnúť účinnosť aj novela, ktorá bola schválená ešte v roku 2022 a týka sa sociálnych služieb, respektíve opatrovania. Zvyšuje sa hranica príjmu opatrovateľa, pri ktorej sa kráti opatrovateľský príspevok, z dvojnásobku na 2,5-násobok životného minima.

U dôchodcov - opatrovateľov sa tak zvýšil opatrovateľský príspevok zo súčasných 75 % na 100 %, no už spadajú do skupiny opatrovateľov, pri ktorej sa posudzuje príjem odkázaných osôb, o ktoré sa starajú. „Je to zrovnoprávnenie opatrovateľov - dôchodcov s opatrovateľmi v produktívnom veku,“ vysvetľoval ešte v júni minister.