Pridáte do nej to, čo máte najradšej. Ľahká focaccia Evy Mázikovej nezaťaží žalúdok ani počas teplých dní

Zdravo sa stravuje, k jedlu si rada dá dobré víno, vyhýba sa bravčovému mäsu a zo zásady sa neváži. Energická Eva Máziková totiž tvrdí, že je oveľa dôležitejšie načúvať svojmu telu. „Nepovažujem to za dobré. Ja sa so svojím telom rozprávam. Najdôležitejšie je počúvať, čo ti chce to telo povedať,“ vysvetlila pre Svet Evity.

Napriek tomu, že je známa svojim prenikavým hlasom, pri varení nemá čas na spievanie. „Stále niečo ochutnávam a mám plné ústa! Manžel tvrdí, že som síce hlasná, ale ja sa bavím sama so sebou, či ešte pridám soľ alebo ako jedlo dochutím,“ so smiechom prezradila pre Dobré jedlo.

Kým bola ešte dieťa, špenát nemohla ani cítiť, no dnes ho miluje. Obľubuje ľahké jedlá, zeleninu či ryby a má za sebou aj skúsenosti s exotickou kuchyňou. Známa speváčka si v lete najradšej navarí niečo rýchle a jednoduché, čo príliš nezaťaží žalúdok. Aj preto sa so svojimi fanúšikmi podelila o recept na obľúbenú taliansku focacciu. Výhodou je, že do nej môžete pridať presne to, čo máte najradšej.

Focaccia podľa Evy Mázikovej