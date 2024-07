Toto je to najhoršie, čo môžete svojmu chrupu urobiť, varujú zubári. Posledný zlozvyk má takmer každý

O tom, aké dôležité je dôkladné čistenie zubov, používanie dentálnej nite či pravidelné návštevy zubára, vie azda každý. Podľa zubárov však existujú aj návyky, ktoré našim zubom neprospievajú a svojim zubom by ich za žiadnych okolností neurobili. Ako prezradili pre The New York Times, patria medzi ne aj obľúbené zlozvyky mnohých z nás.

4. Používanie pasty s obsahom uhlia

Majú bieliť, no pravda je vraj niekde úplne inde. Populárne zubné pasty s obsahom uhlia podľa zubných lekárov bielia vaše zuby obrusovaním vonkajšej vrstvy zubnej skloviny, čím ju narúšajú a ničia. Oslabená sklovina potom vedie ku kazom, prasklinám či povlakom na zuboch. Nová sklovina už nevznikne, takže všetko, čo ju oslabuje, je zlý nápad.

Foto: Freepik, @pvprodukcie

3. Otváranie fľašiek zubami

Aj keď otvorenie fľaše, balíčka zemiakových lupienkov či odtrhnutie cenoviek z oblečenia môže na prvý pohľad vyzerať neškodne, podľa zubárov nie sú naše zuby na tento úkon prispôsobené. Opäť tým dochádza k poškodeniu alebo odpadnutiu zubnej skloviny. Zubári vraj takéto prípady vidia často a ide najmä o predné zuby.