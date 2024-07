Zmrzlina z materského mlieka? Existujú ešte zvláštnejšie príchute a niektoré nájdete aj na Slovensku

Čo by sme v najväčších letných horúčavách dali za kopček studenej sladkej zmrzliny. Najviac osviežia kyslé sorbety, no milovníci krémových variant nedajú dopustiť ani na čokoládovú, orieškovú či slaný karamel. V niektorých krajinách však zostanete pred pultíkom so zmrzlinou počudovane stáť, výnimkou nie je ani Slovensko. Pozrite si najzvláštnejšie zmrzlinové príchute, na ktoré môžete v lete naraziť.

Kalifornia

Po čiernom uhlí obvykle siahame, keď je nám zle od žalúdka. Komu by napadlo, že sa z neho vyrába i zmrzlina? Svoje o tom vedia v Kalifornii, kde patrí čierne uhlie medzi veľmi obľúbené príchute. Oficiálny názov tejto lahôdky je Black Roses. Obľúbená zmrzlináreň v Los Angeles je známa i svojími vafľovými kornútmi vyrobenými práve z čierneho uhlia. Do tých čapujú zmrzliny najrôznejších farieb a efekt je naozaj pôsobivý. Ako uvádza portál love Food, jedinečnou príchuťou, ktorú majú vo svojej ponuke, je i mandľové uhlie (na obrázku nižšie celkom napravo, pozn.red.).

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=570790265095210&set=a.570790251761878&locale=sk_SK

Japonsko

Japonské Tokio popri tradičných príchutiach prekvapí napríklad zmrzlinou s príchuťou kari, bazalky, censaku či hovädzieho jazyka. V regióne Šizuoka vám zasa radi naservírujú zmrzlinu z malých slaných rybiek, ktoré sa tam používajú ako návnada pri rybolove. Znie to nechutne, no verte či nie, táto zmrzlina má svojich fanúšikov, píše japonský magazín Metropolis.

Londýn

Londýnska spoločnosť má vlastné prenosné experimentálne laboratórium a vyrába svietiacu zmrzlinu. Foto: Facebook @Lick Me I’m Delicious

V Londýne je medzi ľuďmi vychýrená spoločnosť, známa tým, že vytvára experimentálne zmrzlinové inštalácie. Vlastnia dokonca i vlastné prenosné laboratórium, ktoré si navrhli tak, aby s ním mohli zmrzlinári pripravovať pochúťky s bláznivou chuťou rovno na cestách. V ponuke zmrzlín majú príchute ako tmavé portské, wasabi či med, píše love Food. Absolútne jednotkou z ich portfólia sa však ešte v roku 2013 stala zmrzlina vyrobená z medúzových bielkovín, ktorá pri lízaní svieti.

Londýnskou špecialitkou je aj zmrzlina z materského mlieka.