Táta Škopek bol celý život verný jednej žene. Růžičková ho na zozname milencov nemala z jedného dôvodu

„Tati, a bila tě taky někdy tvoje maminka? – Ne, jenom tvoje.“ To je legendárna hláška z trilógie Slunce, seno..., ktorú vyslovil Stanislav Tříska, legendárny táta Škopek. Obľúbený herec ale zďaleka nebol alkoholikom a mužom pod papučou, ktorého si zahral po boku Heleny Růžičkovej. Žil pre javisko, svoje deti a manželku Zdeňku, ktorá odišla priskoro, no on jej ostal verný do konca života. Hoci jeho filmová manželka Helena Růžičková bola preslávená svojimi aférami s mužmi, so Stanislavom to medzi nimi bolo iné.

Miloval svoju Zdeničku

Stanislav Tříska pochádzal zo západných Čiech a hoci sa už ako dieťa zamiloval do divadla, vyučil sa za remeselníka, ktorý vyrábal kožené tašky, kufre a aktovky. Dlhé roky sa živil rukami, v Chebe pracoval ako robotník v továrni Eska, kde počas socializmu vyrábali pánske a dámske bicykle. Po práci chodil do ochotníckeho divadla a hoci nemal žiadne herecké vzdelanie, onedlho sa stal členom krajského divadla a nakoniec bol súčasťou Mestského divadla v Zlíne.

Práve tam spoznal svoju celoživotnú lásku a spriaznenú dušu, manželku Zdeňku. „On veľmi miloval svoju ženu, ktorá pracovala ako rekvizitárka. Veľa času trávili spolu a kým my sme počas pauzy išli na kávičku, on išiel za svojou Zdeničkou a jedli spolu desiatu. Bola to veľká láska a keď mu odišla, veľmi trpel,“ spomínali jeho kolegovia v podcaste Hladový Kašpárek.

Stanislav Tříska bol šťastne ženatý a mal dve deti, syna a dcéru, no jeho manželka Zdeňka zomrela predčasne, keď podľahla zákernej rakovine. Aj keď sa snažil v živote pokračovať ďalej, jeho kolegovia v ňom vždy videli hlboký smútok.

Vybrala si ho Růžičková

Jeho manželka sa ešte stihla radovať z jeho úspechu, keď do jeho života prišla prelomová rola, vďaka ktorej ho spoznalo celé Československo – stal sa z neho legendárny táta Škopek z trilógie Slunce, seno... Vo filme by si pravdepodobne nikdy nezhral, keby nebolo Heleny Růžičkovej.