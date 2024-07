Túžila otvoriť svoje srdce aj domov. Slobodná mamička si adoptovala sedem detí, nezľakla sa ani diagnóz

„Myslela som, že sa vydám a budem mať tri alebo štyri deti,“ zaspomínala si Debbie Sarichová, ktorá napokon svoj život zasvätila náročnej práci a vlastných potomkov si nedopriala. Keď sa však priblížili jej 40. narodeniny, svoj sen oprášila a otvorila náruč, dom aj srdce hneď siedmim adoptívnym deťom. Nezľakla sa ani ich neľahkých osudov.

A ni na moment nezapochybovala

„Prišlo to z ničoho nič, jedného dňa som si povedala, že by bolo fajn rozšíriť rodinu a že si adoptujem niekoľko detí so špeciálnymi potrebami. To je to, čo robím každý deň a milujem to,“ hovorí Debbie, ktorá roky pracuje ako detská fyzioterapeutka a je zvyknutá denne pracovať, cvičiť a trénovať, takže dobre vedela, aká veľká zodpovednosť na ňu čaká. Ani na moment nezapochybovala, že by túto životnú rolu nezvládla.

Dnes už je mamou siedmich detí, ktoré pochádzajú z celého sveta a každé z nich si vyžaduje osobitnú starostlivosť. Ani jedno totiž nie je úplne zdravé. „O podobné deti sa starám každý deň, zbožňujem to a dobre viem, čo práca s nimi vyžaduje. Nemala som žiadne nereálne a zidealizované predstavy. Jednoducho som len túžila otvoriť svoj domov aj srdce,“ cituje obetavú mamu portál Maminka.

Zo všetkých kútov sveta

„Myslím si, že poskytovať podobne chorým deťom potrebnú starostlivosť, ale aj lásku a nehu, je mojím životným poslaním,“ dodáva Debbie, ktorá do svojej rodiny postupne prijala dnes už 12-ročnú Sadie, 15-ročnú Kaitlyn, 19-ročnú Lucy, 19-ročnú Krasimire a 12-ročného Traya, 16-ročného Sergia a 15-ročného Evana. Všetci sa pritom narodili v rôznych kútoch sveta. Pochádzajú z Guatemaly, Ruska, Rumunska, Bulharska, Etiópie a Číny a teraz žijú všetci spoločne v americkom Texase.