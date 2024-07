Predavač z malého obchodu našiel chybu v lotérii a začal vyhrávať milióny. Pomohlo mu jednoduché pravidlo

Takmer 20 rokov mali svoj vlastný obchodík, v ktorom sa on staral o predaj alkoholu a ona o udržiavanie kníh a prípravu sendvičov. Jerry and Marge Selbee z amerického Michiganu spolu vychovali šesť detí a na dôchodku získali neuveriteľnú sumu. Aj keď sa im to podarilo vďaka lotérii, nebolo to šťastie - využili na to svoje matematické zručnosti.

Chcel to vyskúšať

Slovenský TIPOS uvádza, že pravdepodobnosť výhry v lotérii je u nás jedna ku trinástim miliónom, a preto tipovanie jednoznačne nie je najlepším spôsobom, ako si privyrobiť. Americká NBC informovala ešte o menšej pravdepodobnosti - jednej ku 300 miliónom. Napriek tomu to v jedno ráno chcel Jerry skúsiť. Zašiel do obchodu za rohom a spozoroval v ňom novú hru s názvom Cash Winfall.

„Zabralo mi to tri minúty,“ opisuje Jerry pre CBS, ako dlho mi trvalo prísť na princíp novoobjavenej hry. Za tento krátky čas dokázal objaviť chybu v systéme. Nájsť mu ju pomohlo aj to, že, ako sám povedal, vždy mal hlavu na matematiku a má z nej i bakalársky titul. A najviac mu pri vyhrávaní miliónov pomohlo jedno pravidlo.

Zarábal si na nedostatku