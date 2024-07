Každý deň sa modlí, aby niečo ulovil. Dvadsať rokov žije sám na Sibíri, kde je aj mínus 70 stupňov Celzia

„Môj Bože, Ježiš Kristus, prosím, pomôž mi, aby som našiel nejaké jedlo,“ modlí sa 70-ročný Samuil, ktorý 20 rokov žije osamote v najextrémnejších mrazoch na Sibíri. Modlitbu odrieka každý deň, keď sa snaží vonku uloviť zajaca či vyloviť z rieky nejaké ryby. Nie každý deň je však šťastný a niekedy musí v mínus 50 stupňoch Celzia absolvovať päťhodinovú túru do najbližšej dediny.

Samuil na Sibíri. Foto: Reprofoto YouTube - Kiun B

Každý deň je otázkou života a smrti

V okolí niet živej ľudskej bytosti, spoločnosť mu v diaľke robia iba hladní vlci a medvede. Samuil sa pred 20 rokmi rozhodol odísť z civilizácie do divočiny na Sibír, kde žije v jednom z najdrsnejších prostredí na Zemi. Život v ruskej dedine ho vraj nebavil. „Bolo to dosť nudné a ja mám rád život v lese,“ povedal v YouTube videu Samuil, ktorý ako mladý prišiel o rodinu a jedného dňa si jednoducho zbalil veci a odišiel na Sibír, kde si vlastnoručne postavil chatrč.

Príbytok si postavil z materiálu, ktorý našiel v lese a aby nezamrzol, vnútro vystlal plachtami, plechom a dekami. Tesnenie chatrče však nie je dokonalé, pretože namiesto okien má pláty celofánu, ktorý prepúšťa chlad a tak musí svoj príbytok nonstop vyhrievať. „Občas zaspím a zobudím sa so zmrznutými vlasmi. Do ohňa treba neustále pridávať drevo,“ vysvetlil vo videu. Každý deň je podľa jeho slov otázkou života a smrti.

Jedlo raz denne

Každé ráno vstáva skoro, aby si vypočul správy zo svojho rádia, ktoré si vyrobil, aby fungovalo aj v krutej zime, ktoré za oknom jeho chatrče dosahujú aj mínus 70 stupňov Celzia. Keď vyjde slnko, pomodlí sa a vyrazí do lesa, aby si nazbieral dostatok dreva do kachlí a takúto prechádzku musí absolvovať niekoľkokrát do dňa.

Keď má v dome teplo, začne si variť obed. Samuil jedáva raz alebo dvakrát denne, podľa toho, aké má zásoby potravy. Hlavným zdrojom jeho stravy je mäso, ktoré získava z vlastných nastražených pascí na zajace. Táto metóda však nie vždy funguje, v skutočnosti sa mu podarí zviera chytiť iba raz za mesiac.